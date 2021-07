MONTRÉAL, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle avait officiellement conclu l'acquisition annoncée précédemment de la division Formation militaire de L3Harris Technologies moyennant la somme de 1,05 G$ US sous réserve des ajustements habituels (« acquisition »). Comme il a été annoncé plus tôt cette semaine, toutes les approbations réglementaires ont été obtenues et toutes les autres conditions de clôture sont maintenant satisfaites.

Comme il a été annoncé précédemment, une tranche du prix d'achat de l'acquisition et des autres frais liés à l'opération a été financée au moyen du produit net tiré des placements privés de reçus de souscription d'un montant global de 700 M$ CA (environ 550 M$ US) émis par CAE à la Caisse de dépôt et placement du Québec et GIC Private Limited. À la clôture de l'acquisition, les actions ordinaires de CAE pouvant être émises aux termes des 22 400 000 reçus de souscription ont automatiquement été émises par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. conformément aux modalités des reçus de souscription, à raison de un contre un. Le registre des transferts tenu par l'agent des reçus de souscription relativement aux reçus de souscription fermera à la fermeture des bureaux aujourd'hui.

Les reçus de souscription et les actions ordinaires de CAE n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que cette loi a été modifiée (« Loi de 1933 »), ou de toute législation sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis ou d'une province du Canada, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou au Canada, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques ou canadiennes applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, au Canada ou ailleurs.

Les liens suivants vous mèneront vers les annonces précédentes de CAE sur l'acquisition de la division Formation militaire de L3Harris Technologies.

28 juin 2021 -- https://www.cae.com/fr/nouvelles-et-evenements/communique-de-presse/cae-receives-regulatory-approvals-for-acquisition-of-l3harris-technologies-military-training-business/

1er mars 2021 -- https://www.cae.com/fr/nouvelles-et-evenements/communique-de-presse/cae-to-acquire-l3harris-technologies-military-training-business-for-us105-billion/

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources chez CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, communications mondiales et responsabilité sociale d'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]; Presse spécialisée : Chris Stellwag, directeur, Communications marketing - Défense et sécurité, +1-407-709-3070, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/