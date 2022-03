« CAE a été à l'avant-garde de l'innovation pendant plus de 75 ans grâce au talent et à la passion des employés dévoués qui ont contribué à notre réussite au fil des décennies », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « La sécurité et la préparation sont fondamentales dans notre monde en constante évolution. Avec des solutions numériques et immersives, nous rapprochons les mondes physique et virtuel afin de fournir aux gens qui occupent des rôles critiques - soit les pilotes, les membres d'équipage, les forces de défense et les professionnels de la santé - le savoir-faire et la confiance nécessaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Je n'ai jamais eu aussi hâte de voir ce que l'avenir axé sur la haute technologie réserve à CAE. »

CAE crée des technologies pour accélérer le développement et l'adoption sécuritaire d'innovations qui vont changer le monde comme les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans le secteur de l'Aviation civile, les environnements synthétiques multidomaines en Défense et sécurité, et la simulation de jumeaux numériques CAE Maestro Evolve en Santé. Cette nouvelle technologie axée sur l'immersion numérique nous permettra d'élaborer la prochaine génération de solutions intelligentes.

Au cours de la prochaine année, CAE soulignera son 75e anniversaire avec des célébrations pour les employés et des événements d'appréciation des clients, et en faisant du bénévolat dans les collectivités où nous vivons.

Visionnez votre vidéo d'entreprise ici

Visionnez notre vidéo historique ici

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur l'histoire de CAE : https://www.cae.com/fr/qui-nous-sommes/historique/

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 13 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]