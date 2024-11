Soutien supplémentaire des besoins mondiaux de Flexjet en formation des pilotes pour répondre à l'augmentation du nombre de pilotes

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentera sa participation dans sa coentreprise existante SIMCOM Aviation Training (SIMCOM) en achetant la majorité des actions de SIMCOM auprès de Volo Sicuro pour une contrepartie de 230 millions $ US, sous réserve des ajustements d'usage, devant être financée au moyen de la facilité de crédit existante et de l'encaisse de CAE. Dans le cadre de l'opération, Flexjet, LLC, partie apparentée de Volo Sicuro, conservera une participation minoritaire dans SIMCOM à la suite de la clôture, prévue dans les prochains jours.

En outre, CAE et SIMCOM prolongeront chacune leur entente exclusive de services de formation pour l'aviation d'affaires respective avec Flexjet et les membres de son groupe pour une période de 5 ans. Ainsi, il en résultera une période d'exclusivité restante de 15 ans à l'égard des deux ententes.

Cet important investissement interne consolidera la présence de CAE dans son marché principal de la formation pour l'aviation d'affaires, accroîtra les flux de revenus récurrents et renforcera son engagement à procurer des solutions de formation de classe mondiale pour l'aviation d'affaires. Son entente exclusive à long terme relative à la formation avec l'une des plus importantes sociétés de jets privés de luxe du monde procure à CAE une exposition encore plus grande au marché en croissance rapide des jets en copropriété et de l'aviation à la demande. CAE s'attend à ce que cet investissement ait un effet positif sur le bénéfice et les flux de trésorerie disponibles au cours du premier exercice complet suivant l'opération.

« Nous sommes ravis d'accroître notre investissement dans ce secteur clé et d'atteindre une participation majoritaire dans SIMCOM afin de consolider notre position sur le marché de l'aviation d'affaires, ainsi que de prolonger notre partenariat de longue date avec Flexjet, l'une des sociétés de jets privés les plus importantes et à la croissance la plus rapide », a déclaré Alexandre Prévost, président de division, Aviation d'affaires. « Cette opération souligne notre engagement à continuer de stimuler l'innovation et à fournir la meilleure technologie du secteur afin de mieux servir nos clients en aviation d'affaires. »

« CAE s'est révélée un partenaire exceptionnel au fil des années, fournissant constamment de la formation de haute qualité et procurant une expérience client supérieure à tous nos pilotes », a affirmé Mike Silvestro, chef de la direction de Flexjet. « Grâce à cette entente, les pilotes de Flexjet, qui sont plus de 1 400, continueront d'avoir accès à des installations à la fine pointe et de vivre une formation de pilote de calibre mondial, ce qui nous permet d'améliorer davantage la qualité de vie de nos pilotes, tant en déplacement que pendant leur formation continue. Puisque la demande visant des pilotes expérimentés et hautement compétents continue d'augmenter, une formation de premier choix est essentielle au maintien des normes de sécurité inégalées de Flexjet. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation et notre collaboration avec CAE et SIMCOM de façon durable dans l'avenir. »

SIMCOM dispense actuellement de la formation aux pilotes au moyen de plusieurs plateformes d'aéronefs d'affaires en tirant parti de la gamme novatrice d'équipement de formation de CAE, y compris des simulateurs de vol (FFS) de Série CAE 7000XR et des dispositifs de formation au pilotage (FTD) de Série CAE 400XR. SIMCOM exploite quatre centres de formation aux États-Unis, dont sa récente installation ultramoderne située à Lake Nona, en Floride.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques.

À propos de SIMCOM

SIMCOM est une entreprise privée offrant des solutions d'apprentissage complètes qui utilise l'entraînement sur simulateur afin de fournir des services modernes de formation pour l'aviation aux pilotes professionnels, aux propriétaires exploitants, aux exploitants ainsi qu'au personnel de maintenance Part 135 œuvrant dans l'aviation générale, régionale, militaire, gouvernementale ainsi que dans le transport de marchandises à l'échelle mondiale. SIMCOM exploite actuellement plus de 40 simulateurs et dispositifs d'entraînement au vol représentant une variété d'appareils y compris des jets, des turbopropulseurs et des avions à pistons. Le siège social de l'entreprise est situé à Orlando, en Floride. www.simulator.com

À propos de Flexjet

Flexjet, Inc., chef de file mondial en aviation privée, a pénétré le marché des jets en copropriété en 1995 et s'apprête à célébrer son 30e anniversaire. Flexjet offre la copropriété et la location de jets et est la première société du monde à avoir été reconnue comme atteignant la norme Industry Audit Standard de la Air Charter Safety Foundation, est la seule et unique société ayant reçu 25 prix FFA Diamond Awards for Excellence, maintient une cote de sécurité ARG/US Platinum ainsi qu'une cote de durabilité 4AIR Bronze et détient une certification de stade 2 auprès d'IS-BAO. Red Label by Flexjet est un élément différenciateur sur le marché, qui se compose d'une flotte ultramoderne, d'équipages de vol consacrés à un seul aéronef et de la collection d'intérieurs LXi Cabin. À ce jour, sa flotte comporte près de 50 aménagements intérieurs différents et comprend les appareils Embraer Phenom 300 et Praetor 500, Bombardier Challenger 350/3500, ainsi que Gulfstream G450 et G650. La flotte européenne de Flexjet comprend les appareils Embraer Praetor 600 et Gulfstream G650. La division d'hélicoptères de Flexjet vend un accès en copropriété, en location et sur demande à sa flotte d'hélicoptères Sikorsky S-76 qu'elle possède, exploite et entretient et qui affichent 55 000 heures de vol sécuritaire certifiées par Wyvern et ARG/US, desservant des emplacements situés dans le nord-est des États-Unis, au Royaume-Uni et en Floride. Flexjet fait partie de la famille de sociétés de Directional Aviation. Pour de plus amples renseignements sur les programmes novateurs et les offres flexibles, rendez-vous au www.flexjet.com ou suivez-nous sur Instagram @FlexjetInc.

