MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui que Sonya Branco, vice-présidente exécutive, Finances et chef de la direction financière (« chef de la direction financière »), a informé la Société de son intention de quitter son poste à la fin du mois d'août pour poursuivre des intérêts à l'extérieur de CAE. Dans le cadre du plan de relève de CAE, Constantino Malatesta, chef de la comptabilité et vice-président, Bureau du contrôleur, deviendra chef de la direction financière par intérim après le départ de Mme Branco. Un processus est en cours pour trouver et sélectionner un chef de la direction financière permanent, et Mme Branco continuera d'offrir un soutien pour assurer une transition harmonieuse.

Mme Branco est vice-présidente exécutive, Finances et chef de la direction financière de CAE depuis 2016. Elle s'est jointe à CAE en 2008 et a été nommée vice-présidente et contrôleur de CAE en 2011.

Au cours de son mandat, Mme Branco a joué un rôle déterminant dans la transformation de CAE en principal fournisseur mondial de formation pour l'aviation civile, ce qui, combiné au secteur Défense et Sécurité, fait de CAE une entreprise dont les sources de revenus et les flux de trésorerie sont hautement récurrents. Elle a exercé son mandat au cours d'une importante période d'expansion englobant plus de 20 acquisitions et leur intégration. Mme Branco a également planifié et mis en œuvre une stratégie d'affectation du capital, en assurant la croissance rentable tout en maintenant une solide situation financière et une notation élevée qui ont permis à CAE de surmonter avec succès la pandémie de COVID-19 et durant la période qui a suivi.

« En mon nom personnel, au nom du conseil d'administration de CAE et au nom de tous les membres du comité de direction, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Sonya pour ses nombreuses contributions au succès de CAE au cours des 17 dernières années », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction. « Sonya a assuré la direction financière de CAE pendant une période de croissance importante et a franchi de nombreux jalons importants. Nous avons grandement bénéficié de la direction de Sonya, de son mentorat judicieux auprès de ses collègues et de son profond engagement envers la Société. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs. »

M. Parent a ajouté : « Constantino travaille en étroite collaboration avec Sonya depuis de nombreuses années et il possède une connaissance approfondie des activités de CAE et une vaste expérience en finances qui assureront la continuité et la stabilité de CAE. J'ai pleinement confiance en la capacité de Constantino de superviser les opérations financières et la stratégie de la Société alors que nous allons de l'avant avec notre processus de sélection pour le poste permanent de chef de la direction financière, pour lequel nous allons prendre en considération des candidats internes et externes. »

M. Malatesta a été nommé chef de la comptabilité et vice-président, Bureau du contrôleur de CAE en 2022. Auparavant, il a été vice-président, Finances et contrôleur général (de 2016 à 2022), chef mondial des finances de la CAE Oxford Aviation Academy (de 2014 à 2016) et directeur, Finances et contrôleur général adjoint (de 2011 à 2014). Il s'est joint à CAE en 2006 à titre de chef de service, Normes comptables. M. Malatesta est comptable professionnel agréé et détient également un titre de Certified Public Accountant américain. Il a obtenu un baccalauréat en commerce et un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université Concordia à Montréal.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX24.

