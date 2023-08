Sophie Brochu élue au conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) CAE a le plaisir d'annoncer l'élection de Mme Sophie Brochu à titre d'administratrice indépendante, à compter d'aujourd'hui. Mme Brochu apportera au conseil d'administration une expérience significative dans des domaines essentiels tels que la direction et la gestion stratégiques, les relations avec les pouvoirs publics, les ressources humaines, la rémunération des cadres et le développement durable, entre autres.

« L'élection de Mme Brochu, l'une des dirigeantes d'entreprise les plus accomplies du Canada, témoigne de l'engagement de CAE à renouveler son conseil d'administration et à y apporter une expertise exceptionnelle et des perspectives diverses », a déclaré le président de CAE, Alan N. MacGibbon.

De 2020 à avril 2023, Mme Brochu a été présidente et cheffe de la direction d'Hydro-Québec, l'un des plus grands services publics d'hydroélectricité au monde. Elle a également été présidente et cheffe de la direction de la société montréalaise Énergir de 2007 à 2019.

Mme Brochu a été élue administratrice par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de CAE qui s'est tenue le 9 août 2023. CAE a maintenu le nombre de ses administrateurs à 13, puisque l'honorable Michael Fortier ne s'est pas représenté après 13 ans au sein du Conseil, conformément à la politique de limitation des mandats de la société.

CAE a également annoncé les résultats définitifs de l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de CAE pour l'exercice 2023.

Les 13 candidats suivants ont été élus administrateurs de CAE :

Candidat(e) Votes pour Pour (%) Contre Contre (%) Ayman Antoun 216,728,272 98.77 % 2,692,284 1.23 % Margaret S. (Peg) Billson 213,578,735 97.34 % 5,841,823 2.66 % Sophie Brochu 218,731,614 99.69 % 688,944 0.31 % Elise Eberwein 216,751,071 98.78 % 2,669,487 1.22 % Marianne Harrison 215,050,902 98.01 % 4,369,657 1.99 % Alan N. MacGibbon 216,990,218 98.89 % 2,429,818 1.11 % Mary Lou Maher 215,731,438 98.32 % 3,689,120 1.68 % François Olivier 215,351,390 98.15 % 4,068,647 1.85 % Marc Parent 218,766,547 99.70 % 654,919 0.30 % Général David G. Perkins, États -Unis (retraité) 213,727,489 97.41 % 5,692,548 2.59 % Michael E. Roach 215,342,174 98.14 % 4,077,863 1.86 % Patrick M. Shanahan 216,322,964 98.59 % 3,097,073 1.41 % Andrew J. Stevens 212,126,282 96.68 % 7,293,753 3.32 %

Les résultats définitifs de toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle sont déposés simultanément auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23 .

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources

Médias

Samantha Golinski

Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

514-341-2000, poste 7939

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760

[email protected]

SOURCE CAE INC.