Le premier simulateur Global 7500 en Europe sera déployé à CAE Vienne

GENÈVE, Suisse, le 22 mai 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui au salon EBACE 2023 (European Business Aviation Convention and Exhibition) qu'elle étend son réseau mondial en Europe centrale avec l'ouverture d'un nouveau centre de formation pour l'aviation d'affaires à Vienne, en Autriche. Le centre devrait amorcer ses activités au cours du deuxième semestre de 2024. De plus, CAE déploiera le premier simulateur de vol (FFS) Bombardier Global 7500 en Europe, ce qui rendra la formation des pilotes sur ce type d'avion populaire plus accessible et plus pratique pour les exploitants de la région.

« Vienne est l'emplacement idéal pour le nouveau centre de formation pour l'aviation d'affaires de CAE en Europe centrale. Ce nouveau centre révolutionnera la formation pour l'aviation d'affaires dans la région, en offrant des programmes sur les plateformes les plus recherchées de la région dans un environnement d'apprentissage immersif », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « CAE Vienne est un autre exemple des investissements importants que nous faisons pour rapprocher la formation pour l'aviation d'affaires de l'endroit où nos clients exploitent leurs appareils. »

CAE exploitera initialement six simulateurs de vol ultramodernes à Vienne, y compris un Global 7500, un Global 6000 Vision et quatre simulateurs de vol à venir pour les jets d'affaires des principaux constructeurs. La nouvelle installation de 8 000 mètres carrés disposera d'un espace prévu pour une possible expansion jusqu'à neuf simulateurs de vol et sera spécialement conçue pour offrir l'expérience de formation au pilotage la plus perfectionnée en Europe centrale.

En plus du centre de formation de Vienne, CAE élargit et optimise son réseau de formation pour l'aviation d'affaires dans le monde entier. En novembre 2022, la société a lancé la formation pour l'aviation d'affaires à CAE Singapour sur un FFS Gulfstream G650 nouvellement installé. En avril 2023, elle a inauguré son premier centre de formation pour l'aviation d'affaires sur la côte Ouest à Las Vegas, au Nevada. CAE continuera d'étendre son réseau avec de nouveaux centres de formation, à Lake Nona (Floride) et à Savannah (Géorgie), qui devraient amorcer leurs activités au cours de la deuxième moitié de 2023.

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

