MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil d'administration qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2021.

Les 11 candidats suivants ont été nommés administrateurs de CAE :

d'abstentions Margaret S. (Peg) Billson 216 831 556 94,20 % 13 356 278 5,80 % Hon. Michael M. Fortier 218 364 247 94,86 % 11 823 587 5,14 % Marianne Harrison 222 548 900 96,69 % 7 629 194 3,31 % Alan N. MacGibbon 227 282 010 98,74 % 2 904 677 1,26 % Mary Lou Maher 229 601 260 99,75 % 586 574 0,25 % Hon. John P. Manley 223 876 188 97,26 % 6 311 646 2,74 % François Olivier 224 900 474 97,70 % 5 287 360 2,30 % Marc Parent 229 452 963 99,68 % 735 032 0,32 % Gén. David G. Perkins, USA (Ret.) 229 114 932 99,53 % 1 071 755 0,47 % Michael E. Roach 225 643 636 98,03 % 4 543 051 1,97 % Andrew J. Stevens 223 032 805 96,89 % 7 153,882 3,11 %

Les résultats finaux des différentes résolutions votées lors de l'assemblée annuelle des actionnaires seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et la sécurité et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Témoignage des besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des produits des activités ordinaires de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Média : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, 1-514-340-5536, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 1-514-734-5760, [email protected]

