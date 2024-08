MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE annonce les résultats définitifs des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2024. Les 13 candidats suivants ont été élus à titre d'administrateurs de CAE :

Candidats Votes pour Pour (%) Votes contre Contre (%) Ayman Antoun 240 849 773 98,95 % 2 560 799 1,05 % Margaret S. (Peg) Billson 225 396 351 92,60 % 18 014 220 7,40 % Sophie Brochu 242 411 606 99,59 % 998 799 0,41 % Patrick Decostre 242 166 023 99,49 % 1 244 549 0,51 % Elise Eberwein 240 915 635 98,98 % 2 494 937 1,02 % Ian L. Edwards 242 111 993 99,47 % 1 298 412 0,53 % Marianne Harrison 240 115 411 98,65 % 3 295 160 1,35 % Alan N. MacGibbon 241 199 907 99,09 % 2 210 665 0,91 % Mary Lou Maher 227 331 571 93,39 % 16 078 834 6,61 % François Olivier 241 231 248 99,10 % 2 179 323 0,90 % Marc Parent 229 920 229 94,46 % 13 490 343 5,54 % Général David G. Perkins, États-Unis (retraité) 238 325 241 97,91 % 5 085 163 2,09 % Patrick M. Shanahan 181 714 930 74,65 % 61 695 641 25,35 %

Les résultats finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle sont déposés simultanément auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

