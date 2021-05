MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW/ - (NYSE: CAE); (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui la nomination de Mary Lou Maher, FCPA, FCA, en tant que nouvelle membre du conseil d'administration de CAE.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mary Lou Maher au sein du conseil d'administration de CAE, elle cumule plus de 35 ans d'expérience en finances, en gestion du risque, en gouvernance du risque, en diversité et inclusion, et en gestion des ressources humaines », a déclaré l'honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE.

Mary Lou Maher (Groupe CNW/CAE INC.)

Mary Lou Maher a été associée directrice canadienne, Qualité et gestion des risques pour KPMG Canada et chef mondial, Inclusion et diversité pour KPMG International de 2017 à février 2021. Au cours de ses 38 ans de carrière à KPMG, elle a occupé divers postes de direction et de gouvernance, y compris chef des services financiers et chef des Ressources humaines.

Mme Maher a créé le tout premier conseil national de la diversité de KPMG Canada et elle a reçu en 2019 le prix Wayne C. Fox Distinguished Alumni Award de l'Université McMaster en reconnaissance de son travail en matière d'inclusion et de diversité. Intronisée au Temple de la renommée Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives (RFE), elle a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de Out on Bay Street (Proud Strong) et le prix Haute dirigeante de l'année du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion.

Elle est membre du Forum économique mondial axé sur les droits de la personne sur le plan des affaires et de l'Alzheimer's Society of Toronto. Elle a également siégé à d'autres conseils d'administration d'organismes sans but lucratif, notamment à titre de présidente du Women's College Hospital et de membre du conseil des comptables professionnels agrées (CPA) de l'Ontario.

Mme Maher est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McMaster et des titres FCPA et FCA.

Pour plus de renseignements sur le conseil d'administration de CAE, cliquez ici.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/