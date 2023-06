MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE Inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'un placement privé de billets de premier rang non garantis, série 1, 5,541 % échéant le 12 juin 2028 d'un capital global de 400 millions $ (les billets) (le présent placement, le placement). Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD inc., à titre de coteneurs de livres (les chefs de file), et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc. et J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., à titre de placeurs pour compte (collectivement, les placeurs pour compte). La Société entend utiliser le produit net tiré du placement pour rembourser les dettes actuelles et aux fins générales de l'entreprise. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 juin 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis à leur valeur nominale et porteront intérêt au taux de 5,541 % par année, payable en versements semestriels égaux, à terme échu, le 12 juin et le 12 décembre de chaque année à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à l'échéance. Les billets seront des obligations de premier rang non garanties et directes de la Société et se classeront à égalité quant au droit de paiement avec chaque autre série de billets non garantis et non subordonnés qui peuvent être émis aux termes de l'acte de fiducie (sans égard à leur série, ou à leurs dates ou à leurs modalités d'émission réelles) et avec toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées existantes et futures de la Société. Les billets seront cautionnés, solidairement, comme des créances de premier rang non garanties, par certaines filiales de la Société. Les billets ont reçu la note provisoire de BBB-, avec une tendance stable par S&P Global Ratings.

Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences de prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets et les cautionnements connexes n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits en vertu de ces lois, ou sauf en vertu d'une dispense applicable des exigences d'inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible et des programmes de formation alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective concernant nos activités, les événements et les faits nouveaux qui pourraient selon nous avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit par exemple d'énoncés concernant la date et la réalisation du placement proposé de billets, l'emploi prévu du produit net tiré du placement et d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à la performance future et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir », « probable », « stratégie », « futur » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents à nos activités qui pourraient faire en sorte que les résultats réels au cours de périodes futures diffèrent considérablement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts.

La clôture du placement est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement sera réalisé ni que les modalités du placement ne seront pas modifiées. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que des événements futurs diffèrent grandement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les questions abordées aux rubriques « Mise en garde sur les énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes liés à nos activités » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023 et dans les autres documents d'information continue déposés par la Société disponibles sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Les informations et énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Sauf indication contraire de CAE, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date du présent communiqué. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué visent à aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés du placement. Les lecteurs sont avisés que ces renseignements peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

