Alan N. MacGibbon succédera à l'honorable John Manley en tant que président du conseil

Elise Eberwein et Ayman Antoun ont été élus au conseil en tant qu'administrateurs indépendants

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE a annoncé que le conseil d'administration avait nommé M. Alan N. MacGibbon en tant que président du conseil à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires 2022 de CAE, qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Il succède à l'honorable John Manley, qui a occupé la fonction d'administrateur depuis 2008 et celle de président du conseil d'administration depuis 2018. Conformément à la Politique de CAE en matière de limitation de la durée des mandats, M. Manley ne briguera pas de nouveau mandat en tant qu'aministrateur.

Alan N. MacGibbon (Groupe CNW/CAE INC.) Elise Eberwein (Groupe CNW/CAE INC.) Ayman Antoun (Groupe CNW/CAE INC.)

M. MacGibbon est un administrateur indépendant de CAE depuis 2015. Il était associé directeur et chef de la direction de Deloitte s.r.l. (Canada) de 2004 à 2012 et a siégé au comité exécutif et au conseil d'administration mondial de Deloitte Touche Tohmatsu Limited pendant son mandat. Il a aussi été directeur général mondial, Qualité, stratégie et communications de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et a été conseiller principal de Deloitte s.r.l. (Canada) de juin 2012 à décembre 2013.

« Je suis honoré de succéder à John en tant que président du conseil et reconnaissant envers la confiance que le conseil m'accorde », a affirmé M. MacGibbon. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec mes collègues administrateurs et notre équipe de direction afin de poursuivre notre priorité stratégique axée sur la prestation de solutions de formation intégrées et innovatrices à l'échelle mondiale. »

CAE est aussi heureuse d'annoncer que Mme Elise Eberwein et M. Ayman Antoun ont été élus au sein du conseil comme administrateurs indépendants, en vigueur dès aujourd'hui.

Mme Eberwin cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation commerciale. Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de vice-présidente exécutive, Employés, Communications et Affaires publiques pour American Airlines inc. M. Antoun est directeur général, IBM - Amérique, ce qui comprend le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine, depuis 2020. Il est également membre de l'équipe Performance d'IBM, composée de ses 50 plus importants dirigeants partout dans le monde.

CAE a également annoncé les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2022.

Les 13 candidats suivants ont été nommés administrateurs de CAE :

Candidat Votes en faveur % de votes en faveur

Abstentions % d'abstentions Ayman Antoun 254,232,815 99.87 % 323,802 0.13 % Margaret S. (Peg) Billson 242,527,719 95.27 % 12,028,898 4.73 % Elise Eberwein 254,228,700 99.87 % 327,917 0.13 % Hon. Michael M. Fortier 210,614,097 82.74 % 43,942,520 17.26 % Marianne Harrison 251,048,760 98.62 % 3,507,857 1.38 % Alan N. MacGibbon 244,446,475 96.03 % 10,110,142 3.97 % Mary Lou Maher 247,367,289 97.18 % 7,189,328 2.82 % François Olivier 251,664,205 98.86 % 2,892,412 1.14 % Marc Parent 254,247,882 99.88 % 309,416 0.12 % Gen. David G. Perkins, USA (Ret.) 245,614,203 96.49 % 8,942,414 3.51 % Michael E. Roach 251,653,182 98.86 % 2,903,435 1.14 % Patrick M. Shanahan 254,217,248 99.87 % 339,369 0.13 % Andrew J. Stevens 244,222,498 95.94 % 10,334,119 4.06 %

Les résultats finaux de toutes les résolutions votées lors de l'assemblée annuelle sont déposés en même temps auprès des autorités en valeurs mobilières.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE, Relations avec les investisseurs, Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]; Médias, Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-341-2000, ext. 7939, [email protected]