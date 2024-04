MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. a annoncé aujourd'hui des changements au sein de l'équipe de direction de sa division Défense et Sécurité. Jason Goodfriend a été nommé président de groupe par intérim, Défense et Sécurité, et ce, à partir d'aujourd'hui.

M. Goodfriend remplace Daniel Gelston, qui demeurera à CAE dans un rôle de soutien jusqu'à la fin mai 2024. CAE remercie M. Gelston pour sa vision, son leadership et ses nombreuses réalisations, et lui souhaite la meilleure des réussites dans ses projets futurs.

M. Goodfriend, établi à Chantilly (Virginie), s'est joint à CAE en janvier 2023 à titre de chef de l'exploitation de la division Défense et Sécurité de CAE. CAE a créé le poste de chef de l'exploitation au niveau de la division Défense et Sécurité dans le cadre d'une série de changements organisationnels et structurels visant à améliorer l'exécution et le rendement. Depuis, M. Goodfriend est responsable de la gestion des efforts stratégiques, opérationnels et tactiques visant à assurer l'efficacité et le rendement des activités.

M. Goodfriend cumule plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs public et privé, où il a dirigé et géré des organisations et l'exécution des résultats de diverses sociétés de défense, notamment BAE Systems Inc. et Akima, LLC. M. Goodfriend offre également un point de vue précieux à nos clients du domaine de la défense à titre d'éminent vétéran de la U.S. Army.

Un processus de recrutement est en cours pour trouver un président de groupe permanent parmi plusieurs candidats externes et internes hautement qualifiés ayant fait leurs preuves en matière d'exécution dans le secteur de la défense pour diriger et accélérer la transformation de la division Défense et Sécurité de CAE.

CAE a également annoncé la récente nomination de Srini Dixit a titre de chef de la direction financière, Défense et Sécurité. M. Dixit possède une vaste expérience dans les domaines de l'ingénierie structurelle, de la gestion d'entreprises internationales, de la supervision de divisions stratégiques de plusieurs milliards de dollars et de la direction de grandes équipes de finances. Il s'est joint à CAE en mars 2024 après avoir travaillé à RTX Corporation, où il a occupé le poste de vice-président, Finances et chef de la direction financière de la division Affaires stratégiques de Raytheon Air Power de RTX. Auparavant, M. Dixit a occupé divers postes de direction financière dans le secteur de la défense de Lockheed Martin Corporation pendant plus de dix ans.

