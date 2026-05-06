De nouvelles capacités fondées sur l'IA relient les données d'ingénierie tout au long du cycle de vie, réduisant les délais, éliminant les reprises de travail et permettant une fabrication intelligente

FRAMINGHAM, Massachussets, 6 mai 2026 /CNW/ - Cadonix, un chef de file des logiciels infonuagiques de conception et de fabrication de faisceaux de câbles, annonce ce jour le lancement de Cadonix AI, une suite de capacités fondées sur l'IA conçues pour relever l'un des défis les plus persistants de l'industrie des faisceaux de câbles : les données déconnectées et inutilisables du cycle de vie, de la conception à la fabrication.

Malgré les progrès réalisés en matière d'outils d'ingénierie, de nombreuses entreprises utilisent encore des fichiers PDF, des feuilles de calcul et des processus manuels pour transférer les données de conception essentielles entre les équipes. Cette approche fragmentée se traduit par des délais prolongés, souvent de 20 à 24 semaines entre la conception et la production, ainsi que des erreurs coûteuses, des reprises de travail et des inefficacités qui limitent l'extensibilité.

Cadonix AI relève ce défi en établissant un fil numérique connecté à l'ensemble du flux de travail, ce qui permet aux données de passer de la conception à la fabrication et à la construction en toute simplicité. En transformant les documents statiques en données structurées et exploitables et en intégrant l'intelligence directement dans le processus, Cadonix AI permet aux entreprises d'améliorer considérablement la rapidité, l'exactitude et l'efficacité opérationnelle.

« Le problème ne vient pas de l'intelligence artificielle, mais des données déconnectées. Sans une base unifiée à l'échelle du système, l'IA ne peut pas se mettre à l'échelle ni produire un impact », déclare Kishore Boyalakuntla, directeur général et directeur des produits chez Cadonix. « Cadonix a été entièrement construit pour créer une base de données connectée. Cela signifie que toutes les capacités d'IA que nous fournissons fonctionnent immédiatement et efficacement, car les données sont déjà structurées, connectées et utilisables. »

Voici la suite Cadonix AI

Cadonix AI offre trois fonctionnalités de base qui travaillent ensemble pour transformer le flux de travail des faisceaux de câbles :

Import AI : convertit les fichiers PDF statiques et les documents existants en faisceaux structurés en quelques minutes avec une grande précision, ce qui élimine la saisie manuelle des données et accélère les flux de travaux de conception.

convertit les fichiers PDF statiques et les documents existants en faisceaux structurés en quelques minutes avec une grande précision, ce qui élimine la saisie manuelle des données et accélère les flux de travaux de conception. Build AI : génère et optimise les séquences de fabrication à l'aide d'intrants de langage naturel, ce qui permet aux équipes de créer des opérations de fabrication personnalisées et exemptes d'erreurs, même pour les harnais les plus complexes.

génère et optimise les séquences de fabrication à l'aide d'intrants de langage naturel, ce qui permet aux équipes de créer des opérations de fabrication personnalisées et exemptes d'erreurs, même pour les harnais les plus complexes. Harness AI : agit à titre d'ingénieur principal et de collègue au sein d'Arcadia, valide automatiquement les conceptions par rapport aux normes du client, détecte les défauts au moyen de mesures à prendre et assure la préparation de la fabrication avant le début de la production.

Ensemble, ces capacités créent un flux de travail continu axé sur les données qui réduit les interventions manuelles et libère l'automatisation tout au long du cycle de vie.

De plusieurs semaines à quelques jours

En reliant les données de conception, de fabrication et de production, Cadonix AI permet aux entreprises de réduire les délais de conception à fabrication de plusieurs mois à quelques heures.

La plateforme a une incidence particulière sur les environnements de fabrication à faible volume et à mélange élevé, où la complexité et la variabilité ont historiquement limité l'efficacité et augmenté les coûts.

« La fabrication de faisceaux de câbles est limitée par des systèmes déconnectés et des processus manuels depuis trop longtemps », déclare Boyalakuntla. « Avec Cadonix AI, nous ne nous contentons pas d'accélérer les étapes individuelles, nous changeons fondamentalement le fonctionnement de l'ensemble du processus en rendant les données continues, intelligentes et exploitables. »

Promouvoir l'avenir de la fabrication intelligente

Cadonix AI représente un passage de l'automatisation isolée à des systèmes de fabrication intelligents entièrement connectés. En saisissant et en structurant les données à chaque étape, les entreprises peuvent améliorer sans relâche leurs processus, réduire les risques et s'adapter plus efficacement.

À mesure que de plus en plus de données circulent dans le système, la valeur augmente, ce qui accélère les cycles d'itération, améliore la qualité et renforce le positionnement concurrentiel dans un environnement de fabrication de plus en plus complexe.

Disponibilité

Cadonix AI est disponible dès aujourd'hui, avec des programmes d'accès anticipé pour certaines fonctionnalités.

Découvrez Cadonix AI à l'EWPTE 2026

Cadonix présentera Cadonix AI en direct à l'Electrical Wire Processing Technology Expo (EWPTE) 2026, kiosque 1300. Les participants pourront de voir comment les flux de travail fondés sur l'IA transforment la conception et la fabrication de faisceaux de câbles, de l'extraction automatisée des données à l'exécution intelligente de la construction.

Pour planifier une réunion ou pour en savoir plus, visitez www.cadonix.com.

À propos de Cadonix

Cadonix offre une plateforme infonuagique qui unifie la conception et la fabrication des faisceaux de câbles en un seul système connecté. Grâce à ses produits de base, Arcadia et smartBuild, Cadonix permet aux équipes d'opérer à partir d'un modèle de données partagé et structuré, éliminant ainsi les flux de travail déconnectés et permettant un véritable fil numérique de la conception à la production.

Grâce à Cadonix AI, la plateforme introduit l'intelligence intégrée tout au long du cycle de vie, transformant les données non structurées en formats lisibles par machine et appliquant l'IA pour automatiser la validation de la conception, le séquençage de la construction et les flux de travail axés sur les données. Cette approche intégrée permet aux entreprises d'aller au-delà des processus manuels et de réaliser des opérations de fabrication plus rapides, plus précises et plus évolutives.

Reconnu mondialement sur les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie et de la mobilité électrique, Cadonix permet aux équipes d'ingénierie et de fabrication de transformer les données en un avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus, visitez www.cadonix.com

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SOURCE Cadonix

Relations avec la presse : Kishore Boyalakuntla, directeur général et directeur des produits, Cadonix, [email protected], 508.417.1410