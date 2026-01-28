smartBuild fait ses débuts au Global Leadership Summit annuel de la WHMA à Las Vegas, offrant un assemblage numérique guidé, des tests à la station et une traçabilité infonuagique, augmentant les marges de 2 à 6 % par faisceau et accélérant la production jusqu'à 40 %.

FRAMINGHAM, Mass., le 28 janvier 2026 /CNW/ - Cadonix, une entreprise de fabrication Re:Build, a annoncé aujourd'hui le lancement de smartBuild, une plateforme de fabrication fondée sur l'intelligence artificielle conçue pour moderniser l'assemblage et la production de faisceaux de fils. Lancé au Global Leadership Summit annuel de la WHMA, au kiosque 513 à Las Vegas, smartBuild remplace les artefacts papier et les instructions de travail fragmentées par un assemblage numérique guidé, des essais intégrés et des renseignements opérationnels en temps réel.

Les fabricants de faisceaux de fils sont depuis longtemps confrontés à des processus lents de révision des panneaux de coffrage, à une qualité de fabrication inégale, à de longs cycles de formation des techniciens et à une visibilité de production limitée. smartBuild répond à ces problématiques grâce à un flux de travail connecté et axé sur la conception qui convertit les conceptions de faisceaux de fils Arcadia en aides à l'assemblage numériques, incluant des instructions de construction animées étape par étape et des programmes d'essai de faisceaux qui sont générés automatiquement à partir de chaque conception. Il en résulte des mises en place plus rapides, moins d'erreurs et une exécution plus claire entre les équipes et les emplacements.

« smartBuild fournit des conseils de fabrication sur la façon dont les techniciens travaillent réellement », a déclaré Kishore Boyalakuntla chez Cadonix. « Il élimine l'ambiguïté de chaque étape, réduit les délais d'exécution et fournit aux dirigeants une source unique de vérité pour l'ensemble des stations, des installations et des programmes. »

smartBuild peut être déployé sous forme de station de construction entièrement numérique ou hybride, ce qui permet aux fabricants de se moderniser sans perturber les flux de travail existants. Les stations de construction numériques éliminent les panneaux imprimés en projetant des panneaux virtuels à grande échelle sur des écrans, tandis que les stations hybrides apportent des instructions numériques guidées et des tests à la station aux panneaux physiques du moment.

Chaque action, révision et résultat de test est saisi dans le nuage, ce qui permet une traçabilité complète et prête à être vérifiée entre les fils, les connecteurs et les épissures. Les entreprises qui utilisent smartBuild ont rapporté une accélération de la production allant jusqu'à 50 %, une réduction de 95 % du temps de conception à construction et des réductions directes des coûts de main-d'œuvre allant jusqu'à 25 %.

Les premiers utilisateurs constatent déjà des répercussions mesurables. Un client, un fabricant mondial d'équipements utilitaires desservant plus de 100 pays, a remplacé les panneaux de coffrage physiques par la plateforme de fabrication numérique smartBuild afin d'accroître la flexibilité et de réduire les temps de production dans l'usine. Grâce à l'assemblage numérique guidé et aux essais à la station de SmartBuild, ce client a réduit de 25 % le temps de fabrication du faisceau, réduit le délai de la formation de plusieurs semaines à plusieurs jours et élimine les coûts d'entreposage et d'impression des panneaux de coffrage, ce qui lui permet d'économiser entre 70 000 $ et 90 000 $ par année.

« smartBuild nous permet de mettre des opérateurs juniors sur des faisceaux complexes, pas seulement sur nos vétérans. Cela nous donne une réelle flexibilité dans la façon dont nous utilisons nos techniciens », affirme un ingénieur en systèmes de contrôle chez un fabricant mondial d'équipement de l'industrie des services publics.

SmartBuild fait maintenant partie de l'écosystème Cadonix et relie directement la conception des faisceaux de fils Arcadia de pointe à la fabrication grâce à des directives de conception, de validation et de production de rapports.

Pour en savoir plus, consultez-la directement lors du sommet annuel mondial sur le leadership organisé par la WHMA, au kiosque 513 ou en visitant smartBuild de Cadonix.

À propos Cadonix

Cadonix, une entreprise de fabrication Re:Build, fournit des logiciels et du matériel infonuagiques qui aident les ingénieurs et les fabricants à concevoir et à fabriquer des faisceaux de fils pour la prochaine génération de produits. Conçues par des experts de l'industrie, les solutions Cadonix s'intègrent harmonieusement aux flux de travail en place, permettant une adoption plus rapide, une qualité améliorée et une fabrication numérique évolutive.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.cadonix.com/

