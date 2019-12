Cadillac Fairview et Gestion de Placements TD Inc. annoncent la création d'une propriété conjointe dans CF Carrefour Laval et la possibilité d'acquérir une participation de 50 % dans CF Sherway Gardens

TORONTO, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) a conclu une convention obligatoire pour la vente d'une participation de 50 % dans CF Carrefour Laval à des clients de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) qui investissent principalement dans le Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD et le Fonds immobilier Greystone TD inc. (les « Fonds »). GPTD a également négocié la possibilité d'acquérir une participation de 50 % dans CF Sherway Gardens.

« L'acquisition d'une participation de 50 % dans CF Carrefour Laval crée une excellente occasion de placement pour nos clients, affirme Jeff Tripp, directeur général, Placements immobiliers, GPTD. Compte tenu de son emplacement enviable, de sa liste de locataires de premier plan, de son potentiel d'intensification et de ses rendements prévisibles, le centre commercial constituera un placement fondamental des Fonds pour des décennies à venir. »

CF Carrefour Laval est le plus important centre commercial du Québec. Le centre attire un groupe diversifié de commerces de détail de qualité, dont La Baie d'Hudson, Simons, Rona, Apple, Harry Rosen, H&M, MEC et Zara, ce qui en fait une destination de choix pour les clients de la région de Montréal.

Ted Welter, directeur général et chef des placements non traditionnels, GPTD abonde dans le même sens : « La relation avec CF est importante pour GPTD. Les possibilités de croissance conjointe avec CF à CF Carrefour Laval et à CF Sherway Gardens sont extrêmement prometteuses. Les deux sociétés ont une culture semblable et partagent la même approche à long terme pour les placements immobiliers. Je suis ravi d'annoncer ces transactions, considérant la position dominante que chacune des propriétés occupe sur son marché respectif et du potentiel d'expansion que recèle ces deux centres commerciaux. »

CF Sherway Gardens est la principale destination de détail dans la banlieue ouest de Toronto. L'immeuble a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement et d'agrandissement au cours des cinq dernières années et comprend maintenant une nouvelle aire de restauration, trois restaurants à service complet ainsi qu'une offre de détail excitante qui compte Nordstrom, La Baie d'Hudson, Saks Off Fifth, Apple et Tiffany & Co.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation de longue date avec le Groupe Banque TD, qui a commencé en 1967 par l'ouverture conjointe de l'emblématique Centre Toronto-Dominion au centre-ville de Toronto, déclare Duncan Osborne, vice-président à la direction, Investissements à Cadillac Fairview. Cette relation, qui s'étend également à CF Fairview Mall, continue d'évoluer; à preuve, nous construisons de nouveaux bureaux pour les employés de la TD au 160 Front Street. Dans l'annonce d'aujourd'hui, nous voyons une possibilité extraordinaire de faire croître ces actifs déjà solides en compagnie d'une société animée du même esprit, qui partage notre vision à long terme et nous aidera à exécuter nos plans ambitieux. »

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 32 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 70 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 389 milliards de dollars. Ces équipes sont Gestion de Placements TD Inc. TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

