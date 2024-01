Ce partenariat renforce le réseau de magasinage hors foyer de Cineplex Média qui compte maintenant 89 destinations de magasinage haut de gamme dans tout le pays, dont neuf des dix centres commerciaux les plus fréquentés du Canada

TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex Média numérique (CMN), une division de Cineplex, annonce aujourd'hui la signature d'une entente avec Cadillac Fairview pour exploiter et vendre des médias fixes et numériques, ainsi que des commandites pour son vaste réseau de destinations de magasinages très prisées dans tout le pays.

CMN gérera un réseau de 200 écrans numériques dans 18 centres commerciaux Cadillac Fairview, y compris des destinations phares comme le CF Eaton Centre de Toronto, le CF Pacific Centre de Vancouver, le CF Chinook Centre en Alberta, le CF Rideau Centre à Ottawa et le CF Carrefour Laval à Québec. CMN fournira à Cadillac Fairview des solutions novatrices en matière de réseau d'affichage numérique grâce à son expertise dans les domaines de la création, de la conception d'expériences, des données et de l'analyse. Dans le cadre de cette entente, les ventes de médias seront gérées par Cineplex Média, ce qui renforcera son réseau d'affichage dans 89 destinations de magasinage haut de gamme partout au pays. Cela inclut neuf des dix centres commerciaux les plus fréquentés au Canada et permet ainsi de diffuser des messages clés auprès de plus de 680 millions de clients chaque année.

L'approche de pointe de CMN permettra à Cadillac Fairview de maximiser les revenus des médias, d'améliorer les expériences de magasinage grâce à des solutions numériques et d'exploiter la richesse des données afin de comprendre et d'influencer le parcours du consommateur.

« Nous avons une collaboration de longue date avec Cadillac Fairview, car de nombreux cinémas Cineplex font partie de leurs centres commerciaux canadiens principaux. En tant que partenaire de confiance en matière d'affichage numérique et de médias, avec l'exclusivité de la vente de publicités dans les espaces communs des centres commerciaux de CF, nous les aiderons à atteindre leur objectif : offrir à leurs clients des expériences de classe mondiale grâce à nos solutions hors foyer innovantes et basées sur les données. L'ajout du réseau de centres commerciaux de haute qualité de Cadillac Fairview accélérera la croissance de notre réseau de médias numériques dans les centres commerciaux », a déclaré Fab Stanghieri, vice-président directeur et directeur général, Cineplex Média.

« Alors que nous continuons d'investir dans des actifs médiatiques de premier ordre dans tout le pays, nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Cineplex en tant que fournisseur d'affichage numérique et de médias », a commenté Jason Anderson, vice-président principal de la marque et du marketing, Cadillac Fairview. « Notre partenariat avec CMN est une étape importante dans l'atteinte de notre objectif, qui est de bâtir le réseau de médias numériques le plus recherché du Canada ».

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com .

À propos de Cadillac Fairview (CF)

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 68 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités, en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com

