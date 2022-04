Ça pousse! Une histoire à cultiver - Une nouvelle exposition temporaire au Musée de Lachine

MONTRÉAL,QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Du 4 mai au 30 octobre 2022, le Musée de Lachine présente Ça pousse! Une histoire à cultiver. Cette exposition permet aux visiteurs d'explorer les gestes, les méthodes et les outils qui ont permis aux habitants et habitantes du territoire de se nourrir de la terre. De la préparation des semis à la conservation des aliments, de nombreux savoir-faire se sont transmis de génération en génération pour assurer à la population une forme d'autonomie alimentaire. Pour illustrer le propos, plusieurs objets et œuvres d'art des collections du Musée seront présentés au public.