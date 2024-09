Ça bouge au parc Jeanne-Mance : Montréal investit dans la modernisation des équipements

« Le parc Jeanne Mance, véritable joyau au cœur de Montréal et porte d'entrée des citoyens vers le Mont Royal, s'apprête à bénéficier d'investissements majeurs pour sa modernisation. Ce site emblématique, l'un des plus fréquenté de la métropole, verra ses infrastructures renouvelées pour mieux répondre aux besoins actuels de notre communauté. Parmi les éléments phares ; une nouvelle pataugeoire sera aménagée, au grand bonheur des enfants du secteur qui bénéficieront d'un espace de jeu aquatique moderne et sécuritaire. Ces transformations visent à préserver l'âme du parc tout en le rendant plus accessible et agréable pour toutes les générations. Montréal continue ainsi d'investir dans des espaces verts de qualité, essentiels à notre qualité de vie urbaine », a souligné le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« Le parc Jeanne-Mance et la côte Placide forment une entité située au seuil du centre-ville, au pied du mont Royal et à la rencontre de trois arrondissements : le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Outremont. Notre administration travaille à mettre en valeur ce lieu iconique en valorisant ses alignements d'arbres matures, ses pelouses rassembleuses et ses installations sportives variées qui offrent une vue imprenable sur la montagne », a souligné Alex Norris, membre du comité exécutif et conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal.

Chalet, pataugeoire et croisée

Le secteur de « la croisée », qui fait partie intégrante de l'axe monumental reliant la rue Rachel au parc du Mont-Royal, fera l'objet d'un premier lot de travaux incluant la rénovation du chalet, la reconstruction et la mise aux normes de la pataugeoire, l'ajout d'une salle de filtration à l'intérieur du chalet, l'aménagement d'une nouvelle aire de jets d'eau symétrique avec la pataugeoire, ainsi que le réaménagement du parvis et de ses abords.

Le chalet, qui verra ses fenêtres remplacées, accueillera des vestiaires et des toilettes accessibles universellement. Les systèmes électromécaniques seront modernisés. Certains sentiers seront réaménagés dans la croisée, dont le tronçon de la piste polyvalente situé dans le talus. Du mobilier et des plantations seront ajoutés, notamment des arbres de gros calibre pour remplacer les arbres disparus de part et d'autre de l'axe monumental Rachel. Des travaux d'éclairage sobres seront également réalisés.

Terrain multisport

« Nous souhaitons doter le parc Jeanne Mance d'installations sportives qui répondent aux besoins actuels de tous et toutes et qu'un plus grand nombre de personnes puissent s'approprier le terrain multisport. Dans le respect des considérations patrimoniales, le terrain sera modernisé avec des clôtures moins hautes. Le système d'éclairage sera remplacé par un éclairage moins éblouissant que l'on peut éteindre à distance lorsque le terrain est inutilisé. De nouveaux gradins, seront mieux adaptés aux besoins actuels et accessibles universellement », a précisé Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs.

Enfin, dans un prochain contrat, le revêtement synthétique, qui a atteint sa fin de vie utile, fera place à un nouveau revêtement qui limitera les effets d'îlot de chaleur. Des brumisateurs seront installés pour permettre aux usagers et aux usagères de se rafraîchir lors des grandes chaleurs.

Aire d'exercice canin transitoire

À même le contrat pour le réaménagement du terrain multisport, un projet transitoire de parc à chiens est prévu. Aménagé près des terrains de volleyball, il sera clôturé et comportera des bancs et des poubelles. Tout le mobilier, incluant les clôtures, sera récupérable en vue du réaménagement permanent de ce parc à chiens, ailleurs dans le parc Jeanne-Mance.

