C40 - Reinventing Cities - Les quatre équipes finalistes de Réinventer Montréal dévoilées

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a annoncé les quatre équipes finalistes qualifiées pour redynamiser le site industriel situé au 4000, rue Saint-Patrick, dans le cadre de l'initiative de transition écologique Reinventing Cities. Pour ce deuxième appel à projets international, les finalistes ont été dévoilés mardi lors d'un webinaire auquel participait la directrice adjointe du Cities Climate Leadership (C40) pour l'Amérique du Nord, Lia Cairone.

« Réinventer Montréal constitue une plateforme unique pour mettre en valeur le savoir-faire d'équipes pluridisciplinaires qui, par des propositions novatrices, nous donnent la possibilité de redonner vie à un lieu sous-utilisé et d'en faire un milieu de vie inclusif, durable et convivial. Après une première expérience couronnée de succès en 2018-2019, qui mènera à la redéfinition complète de l'ancienne cour de voirie de la rue de la Commune, nous poursuivons maintenant l'aventure avec un site qui sera revitalisé par un projet novateur contribuant à l'atteinte des cibles ambitieuses que nous nous sommes fixés en matière de lutte contre les changements climatiques », s'est réjoui Benoit Dorais.

« Plusieurs des actions phares de notre Plan climat, présenté en décembre, visent la transformation du parc immobilier, que nous voulons plus sobre en carbone et moins énergivore. À plusieurs égards, Réinventer Montréal incarne cette vision et consolide notre engagement sur le plan de la transition écologique. Le développement de projets intégrés en environnement nous offre une occasion exceptionnelle d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », a-t-il ajouté.

Les quatre équipes finalistes

Le projet Commun accord , représenté par le concepteur et exploitant Entremise (Montréal), en partenariat avec les firmes d'architecture NOS Architectes inc. (Montréal), Encore Heureux architectes ( Paris ), ERA Architectes ( Toronto ), L. McComber (Montréal) et Civiliti (Montréal, architecture paysagère); la firme d'ingénierie L2C experts-conseils inc.; l'expert environnemental Cameron Stiff ; et le promoteur/investisseur EBC inc.;

, représenté par le concepteur et exploitant Entremise (Montréal), en partenariat avec les firmes d'architecture NOS Architectes inc. (Montréal), Encore Heureux architectes ( ), ERA Architectes ( ), L. McComber (Montréal) et Civiliti (Montréal, architecture paysagère); la firme d'ingénierie L2C experts-conseils inc.; l'expert environnemental ; et le promoteur/investisseur EBC inc.; Le projet La Vallée-e , représenté par Développement Effenco inc. (Montréal), en partenariat avec les firmes d'architecture LAAB Collective (Montréal) et Groupe Régis Côté inc.; la firme d'ingénierie Martin Roy & associés; l'expert environnemental VERTIMA inc. et le promoteur/investisseur DIVCO ltée;

, représenté par Développement Effenco inc. (Montréal), en partenariat avec les firmes d'architecture LAAB Collective (Montréal) et Groupe Régis Côté inc.; la firme d'ingénierie & associés; l'expert environnemental VERTIMA inc. et le promoteur/investisseur DIVCO ltée; Le projet Les Ateliers Cabot , représenté par Sid Lee Architecture inc. (Montréal), en partenariat avec la firme de design urbain Gehl Studio inc. ( New York ); la firme d'ingénierie Consultants Akonovia; l'expert environnemental ARUP Canada inc. et les promoteurs/investisseurs Ateliers Créatifs Montréal, Inerjys Ventures inc. et Groupe C. Laganière (1995) inc.;

, représenté par Sid Lee Architecture inc. (Montréal), en partenariat avec la firme de design urbain Gehl Studio inc. ( ); la firme d'ingénierie Consultants Akonovia; l'expert environnemental ARUP Canada inc. et les promoteurs/investisseurs Ateliers Créatifs Montréal, Inerjys Ventures inc. et Groupe C. Laganière (1995) inc.; Le projet Transitions, représenté par Gestion Immobilière Quo Vadis inc. (Montréal); en partenariat avec les firmes d'architecture KANVA Architecture (Montréal), Ferrier Marchetti Studio ( Paris ) et Projet Paysage (architecture paysagère); la firme d'ingénierie Dupras Ledoux inc.; l'expert environnemental Sanexen Services Environnementaux inc. et les promoteurs/investisseurs Fonds immobilier de solidarité FTQ et Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Les détails des projets des quatre équipes finalistes seront connus le 16 septembre 2021, lors de leur présentation au jury devant public.

Réinventer le 4000, rue Saint-Patrick

Le 4000, rue Saint-Patrick se situe en plein cœur du secteur Cabot, une ancienne friche industrielle de l'arrondissement du Sud-Ouest. D'une superficie de quelque 28 000 m², il offre des vues exceptionnelles sur le canal de Lachine, le centre-ville et le mont Royal. Sa position stratégique de porte d'entrée permet d'envisager un projet phare et ambitieux afin de contribuer à requalifier et à dynamiser ce secteur. On y trouve par ailleurs un bâtiment ayant servi pour la construction de navires lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce riche héritage patrimonial ainsi que sa valeur paysagère et touristique, par sa localisation le long du canal, en font un site vraiment unique.

Composition du jury

Le jury qui a analysé les expressions d'intérêt dans la première phase et qui évaluera les projets finalistes dans la deuxième est composé de :

Dinu Bumbaru , directeur des politiques, Héritage Montréal;

, directeur des politiques, Héritage Montréal; Hélène Chartier, directrice du pôle développement urbain zéro carbone, C40;

Charlotte Horny, urbaniste et conseillère en aménagement, Division de l'urbanisme, arrondissement de Ville-Marie , Ville de Montréal;

, Ville de Montréal; Assia Kada , coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul ;

, coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte ; Marie-France Stendahl , architecte, White Arkitekter (Göteborg);

, architecte, White Arkitekter (Göteborg); Sudhir Suri , architecte associé principal, L'OEUF architectes;

, architecte associé principal, L'OEUF architectes; René Vézina, journaliste économique et conférencier, président du jury.

Les équipes finalistes devront remettre leurs propositions finales au printemps 2021. Une présentation publique des projets des finalistes, devant le jury, aura lieu le 16 septembre, avant l'annonce du choix de l'équipe lauréate. Cette dernière s'engagera à réaliser son projet sur le site du 4000, rue Saint-Patrick, que la Ville lui vendra.

Reinventing Cities est une initiative du Cities Climate Leadership (C40), un réseau mondial de 97 grandes villes engagées dans le développement et la mise en place de mesures politiques et de programmes visant à réduire significativement les gaz à effet de serre (GES) et les risques climatiques. Axé sur la collaboration, le partage de connaissances et l'équité, le C40 représente plus de 650 millions de personnes et un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial. Actuellement présidé par le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, le réseau a quelque 10 000 initiatives visant à combattre les changements climatiques à son actif.

Pour en savoir davantage, consultez le site Web de Reinventing Cities

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Anik de Repentigny, Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]