Les clients peuvent orner leur courrier d'images religieuses ou profanes

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Les Canadiens savent que l'arrivée des timbres de Noël et des Fêtes est un bon indice que le grand jour approche. Depuis 1964, Postes Canada encourage les Canadiens à rendre leurs cartes et leurs lettres plus festives. Cette année encore, nous pouvons tous orner notre courrier de timbres présentant des images sacrées ou profanes des Fêtes.