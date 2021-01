Les Canadiens pourraient payer environ 1 860 $ en trop par année au total en conservant leurs plans de télécommunications, de services bancaires et d'assurance.

GATINEAU, QC, le 18 janv. 2021 /CNW/ - La concurrence fonctionne mieux lorsque vous comparez les options disponibles. Les entreprises doivent vous en donner pour votre argent si elles souhaitent vous garder comme client ou vous attirer comme nouveau client. Faites jouer ce principe en votre faveur afin d'obtenir de meilleures offres pour les services que vous utilisez au quotidien.

En changeant votre fournisseur de services de télécommunications, de services bancaires et d'assurance ou en renégociant vos contrats, vous pouvez profiter de la concurrence pour diminuer vos factures mensuelles et obtenir de meilleurs produits et services.

Nous avons sondé des Canadiens qui ont récemment changé de fournisseur ou renégocié leurs contrats pour leur demander à combien ils estiment leurs économies annuelles. Ils ont déclaré économiser des centaines de dollars par service, pour des économies combinées totalisant environ 1 860 $ par année pour six services principaux : téléphonie mobile, Internet, télévision, assurance auto et habitation et services bancaires.

Pendant la semaine du 18 janvier, suivez notre campagne pour apprendre à faire jouer en votre faveur la concurrence entre les fournisseurs de services en cinq étapes faciles :

Déterminez le meilleur moment pour changer de fournisseur. Ce peut être lorsque votre contrat est sur le point de venir à échéance ou à un moment de l'année où il y a de bonnes aubaines pour un service en particulier.



Révisez ce que comprend votre plan actuel et comparez-le avec d'autres plans disponibles.



Envisagez de changer de fournisseur ou de vous servir de meilleures offres pour renégocier votre contrat actuel.



Mettez en place le nouveau service et résiliez l'ancien, en portant attention aux conditions du contrat et aux échéances.



Programmez des rappels pour évaluer vos services. Recevez-vous toujours la meilleure offre disponible?

Pour découvrir plus de trucs et d'outils pratiques pour vous aider à changer de fournisseur, suivez les publications du Bureau de la concurrence sur Facebook, Twitter et LinkedIn pendant la #SemaineDuChangement, à compter du 18 janvier.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

