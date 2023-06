C-18 : Plus de désinformation en vue ?

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - Hier, la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) a reçu la sanction royale, dernier pas pour devenir une loi au pays. Le géant Meta, refusant de s'y soumettre, a annoncé qu'il bloquera le contenu des médias sur ses plateformes Facebook et Instagram.

« Jamais, a-t-il été aussi nécessaire que les Canadiennes et Canadiens consultent les sites Web des médias directement pour faire augmenter la valeur de leur publicité. La collecte et la diffusion d'information sont importantes pour toute société démocratique et les médias doivent se financer pour remplir leur mission », de dire Tulsa Valin-Landry, président du Conseil provincial du secteur des communications au SCFP.

Cette loi vise à garantir que les organes de presse qui exercent leurs activités au Canada puissent négocier des accords commerciaux équitables avec les plus grandes plateformes en ligne.

« Si les médias professionnels n'y ont plus leur espace, il est clair que nous nous exposons à plus de désinformation sur les réseaux sociaux et les jeunes s'y informent plus que jamais », d'ajouter Tulsa Valin-Landry.

Meta n'a pas mis en œuvre ses menaces pour l'instant. Le géant du Web se donne jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi avant de bloquer pour l'ensemble des utilisateurs canadiens le partage de contenus provenant de médias. Le CRTC établira sous peu le cadre des négociations obligatoires entre les réseaux sociaux et les médias.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

