Budweiser Canada et l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin érigent un monument pour souligner la disparité entre les sexes dans le hockey

Destiné à amorcer la discussion entre les amateurs de hockey et ses supporteurs, le monument - situé au 33, rue Yonge, à l'angle nord-est de la rue Front et de la rue Young, à Toronto (Ontario) - une joueuse de hockey applaudit son équipe derrière une planche d'une longueur de 10 mètres. Cette image provocatrice est conçue pour mettre en lumière le manque de représentation féminine dans d'autres symboles emblématiques du hockey, et demander aux partisans de hockey de se joindre à la conversation en ligne en faisant part de leur soutien #ForTheGame et le hockey, qui est destiné à tous.

« Étant donné la conquête de la médaille d'or au Canada cet été et l'intronisation d'une femme dans l'histoire du hockey cette semaine, il est indéniable que le hockey féminin continue de dominer le sport au niveau élite », a déclaré Jayna Hefford, quatre fois médaillée d'or aux Jeux olympiques et conseillère en exploitation de la PWHPA. « Cependant, les athlètes féminins ne bénéficient pas de la même visibilité que leurs homologues masculins. Avec le soutien de Budweiser, nous menons une discussion sur cette disparité - devant un des édifices les plus emblématiques du hockey - et nous espérons que les partisans de hockey à l'échelle nationale se joindront au mouvement visant une plus grande visibilité pour les joueuses de hockey, parce que le jeu devrait être - et est - pour nous tous. »

En plus de commanditer la PWHPA avec constance, Budweiser Canada s'engage à amplifier continuellement ce mouvement, dans le but de rallier les partisans de ce sport pour montrer leur soutien à une plus grande visibilité pour les femmes dans le hockey, de différentes façons :

Tirer parti de la plateforme marketing de Budweiser pour mettre en lumière la mission de PWHPA et les gestes faits par la marque

Promouvoir les façons et les moyens de regarder des parties de la PWHPA - en commençant par la tournée des étoiles de la PWHPA - pour encourager un bon auditoire

Célébrer les buts comptés dans la PWHPA comme seul Budweiser peut le faire, en synchronisant la technologie légendaire de la lumière rouge Budweiser avec les diffusions en continu de la PWHPA, et lancer une lumière rouge portant la marque PWHPA

Travailler avec les restaurants, bars et pubs partenaires de Budweiser pour présenter les parties de hockey féminin

Encourager les consommateurs à faire part de leur soutien continu #ForTheGame sur les médias sociaux.

« Budweiser soutient depuis longtemps le hockey à tous les niveaux, mais comme beaucoup de marques, nous nous concentrons depuis trop longtemps sur les joueurs masculins, a déclaré Mike d'Agostini, directeur principal du marketing, Budweiser Canada. « Nous croyons que le jeu est destiné à tous, et que les femmes méritent autant de place sous les projecteurs. En tant que fiers supporteurs de la PWHPA - et que marque de bière qui réunit des amis le temps d'un match - nous nous engageons à soutenir le hockey féminin et à l'aider à bénéficier d'une représentation égale sur la glace et hors glace, parce que c'est ce que font les amateurs de la bière Bud. »

Plus qu'une activation sous forme de sculpture, la PWHPA et Budweiser Canada espèrent que cette installation unique contribuera à faire avancer la discussion importante sur le hockey féminin qui est célébrée au centre de la glace, aux côtés de leurs homologues masculins, surtout si l'on considère que près de 46 % des joueurs de hockey canadiens inscrits sont des femmes.* Au cours des années qui ont suivi la création de la PWHPA, le hockey féminin a accompli des prouesses incroyables, mais il reste encore du travail à faire :

La ligue professionnelle de hockey masculin a obtenu 676 millions de dollars en fonds de commandite pour la saison 2020- 2021; et , à ce jour, il n'y a toujours pas de ligue professionnelle de femmes durable au Canada **

, à ce jour, il n'y a toujours pas de ligue professionnelle de femmes durable au ** Le salaire annuel moyen d'un joueur de hockey professionnel masculin est de 3 millions de dollars américains, alors que les joueuses feront aussi peu que 2 000 dollars par saison***

Pour plus de renseignements, visitez budweiser.ca/ca_fr/ThisGameisForUsAll

Assurez-vous de suivre @Budweiser.qc sur Instagram et @BudweiserCanada sur Twitter, et joignez-vous à la conversation avec le mot-#ForTheGame .

* The Ice Garden a fait un rapport sur les joueurs inscrits à l'IIHF, quantifiant les secteurs où le hockey féminin est le plus présent et le plus en évolution.

** Selon la CNBC, la Ligue nationale de hockey a obtenu 676 millions de dollars en commandite pour la saison 2020-2021.

***Selon Hockey Answered, le salaire moyen d'un joueur de la LNH en 2021 était de trois millions de dollars américains.

À propos de Budweiser Canada

Budweiser - l'Indétrônable - est brassée depuis 1876 dans le respect de normes de qualité rigoureuses. Brassée au Canada depuis plus de 30 ans, Budweiser n'utilise que des ingrédients de qualité supérieure, sans ingrédients artificiels, additifs ou agents de conservation. Produite à partir d'un procédé exclusif de vieillissement avec du bois de hêtre, la Budweiser présente une douceur et une saveur que l'on ne retrouve dans aucune autre bière.

À propos de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) :

La mission de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) est de promouvoir, de développer, et de soutenir une ligue professionnelle de hockey sur glace féminin en Amérique du Nord simple et viable qui met en valeur le meilleur produit du hockey sur glace professionnel féminin dans le monde. L'organisation a pour objectif de fournir une seule voix aux joueuses afin de favoriser la création d'une ligue professionnelle durable. La PWHPA travaille à l'accomplissement de sa mission en coordonnant les besoins en matière d'entraînement et les possibilités de programmes durant la saison 2019-2020 et en collaborant avec des organisations aux vues similaires pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes aujourd'hui et pour les prochaines générations.

SOURCE Labatt Breweries of Canada

Renseignements: Jennifer Damiani, directrice des communications, Les Brasseries Labatt du Canada, [email protected], 514.364.8086 ; Donna Battista, directrice principale, Veritas Communications, [email protected], 514.827.5211 ; Ashley McLellan, conseillère-médias, PWHPA, [email protected]