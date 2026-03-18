Budget Québec 2026-2027 : 1,3 M$ de plus pour l'action communautaire autonome en éducation alors que les besoins supplémentaires sont de plus de 46,4 M$

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) constate que le rehaussement du budget du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) du ministère de l'Éducation se limite à 1,3 million de dollars, alors que les besoins additionnels se chiffrent à plus de 46,4 millions de dollars.

Pour le seul réseau des groupes d'alphabétisation populaire, composé de 131 organismes, les besoins exprimés se chiffrent à plus de 22,5 millions de dollars supplémentaires.

« Le RGPAQ regrette que les 222 organismes reconnus et financés par le PACTE devront encore patienter avant de pouvoir consolider et développer leur capacité d'action et ainsi répondre aux besoins des populations à qui ils s'adressent. Nous nous attendons au moins à ce que leur subvention à la mission soit indexée, ce qui leur permettra tout juste de maintenir le même niveau d'activités qu'en 2025-2026 », souligne Caroline Meunier, coordonnatrice politique du RGPAQ.

Rappelons que les organismes d'action communautaire autonome reconnus et financés par le ministère de l'Éducation œuvrent dans les domaines de l'alphabétisation populaire, la prévention de l'analphabétisme, la formation continue ou encore la lutte au décrochage et le raccrochage scolaire (écoles de la rue). Ces organismes s'adressent à des populations, dont les besoins éducatifs sont diversifiés et parmi lesquelles on retrouve des personnes qui vivent ou sont à risque d'exclusion sociale et économique. Ils contribuent donc à outiller les personnes les fréquentant afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie et exercer en toute autonomie leurs droits et leurs multiples rôles sociaux dans un monde de plus en plus complexe et exigeant.

« Au Québec, 22 % des adultes québécois âgés de 16 à 65 ans, soit plus de 1,2 million de personnes, ont un très faible niveau de littératie et moins de 5 % sont en démarche d'alphabétisation populaire. Les défis sont énormes pour rejoindre ces personnes. Et une fois ces personnes rejointes, l'accompagnement offert par les organismes d'alphabétisation populaire se déploie avec des moyens limités et repose sur de petites équipes à qui l'on ne peut offrir que de modestes conditions de travail », déplore Caroline Meunier.

Le RGPAQ et ses 78 groupes membres constatent encore et toujours que le financement qui leur est octroyé n'est pas à la hauteur de la tâche qui les attend au quotidien. Le RGPAQ estime même qu'il faudrait tripler l'enveloppe du PACTE pour que l'ensemble des organismes réalise pleinement leur mission sociale et éducative. « Si le dernier budget du gouvernement actuel n'est pas à la hauteur de nos attentes, nous espérons que tous les partis aspirant à diriger le Québec comprendront l'urgence d'agir et s'engageront à assurer la consolidation et le développement des organismes d'action communautaire autonome, dont la pertinence de la mission sociale et éducative n'est plus à démontrer », conclut madame Meunier.

À propos du RGPAQ : Le RGPAQ est né il y a 45 ans de la volonté de 11 organismes d'éducation populaire de se doter d'une voix commune et d'un lieu d'échanges et de réflexion. Il représente aujourd'hui 78 organismes d'alphabétisation populaire. Il est voué à la promotion et au développement de l'alphabétisation populaire et des groupes populaires d'alphabétisation ainsi qu'à la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.

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SOURCE Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)

Pour information : Caroline Meunier, 514 793-8349, [email protected]