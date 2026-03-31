10e Semaine de l'alphabétisation populaire : Lancement de la plateforme électorale 2026 du RGPAQ - Il est temps d'agir…

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - C'est dans le cadre d'un événement, à la fois festif et revendicatif, que le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) dévoile aujourd'hui ses attentes envers l'ensemble des partis politiques aspirant à diriger le Québec au lendemain des prochaines élections générales. La présentation de sa plateforme électorale concorde avec le début des célébrations soulignant la 10e édition de sa Semaine de l'alphabétisation populaire et ses 45 ans d'existence.

Il est temps d'agir…

Au cours des prochains mois, le RGPAQ et ses 78 organismes membres interpelleront les divers partis politiques et les inviteront à s'engager en faveur d'une série de mesures visant à lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté et les inégalités sociales et numériques et à assurer le droit à l'information et l'accès aux services publics pour toutes et tous.

À l'instar de nombreuses organisations de la société civile, le RGPAQ les conviera aussi à présenter à la population ce qu'ils comptent faire pour assurer la pérennité et la santé du filet social québécois incluant les services publics, les programmes sociaux et le mouvement de l'action communautaire autonome (ACA).

Par ailleurs, le RGPAQ sera à la manifestation nationale du mouvement Le communautaire à boutte ! le 2 avril prochain à Québec. Cette mobilisation sera l'occasion de joindre la voix de notre réseau à celle de l'ensemble des groupes d'ACA pour faire valoir, auprès de tous les partis politiques, la nécessité de mieux soutenir financièrement leur mission, de respecter leur autonomie et de reconnaître leur contribution essentielle au développement social, politique et économique du Québec et au mieux-être de sa population.

Parce que, pour le RGPAQ, il est temps d'agir…

Pour un programme d'aide financière destiné aux adultes en démarche d'alphabétisation populaire !

Pour un soutien financier accru aux organismes d'alphabétisation populaire et l'indexation annuelle de leur subvention !

Pour l'inclusion numérique de toutes et tous !

Pour un meilleur accès à l'information et aux services publics !

Pour une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme et des mesures fortes pour combattre durablement la pauvreté !

Citations :

« De nombreux obstacles se dressent toujours entre les adultes peu alphabétisés et leur entrée dans une démarche d'alphabétisation populaire. Par ailleurs, les organismes les accompagnant dans une telle démarche ont encore des ressources limitées pour pleinement répondre aux besoins dans leur communauté. C'est pourquoi nous invitons les partis politiques à s'engager à soutenir financièrement ces adultes et à augmenter substantiellement le financement consenti aux groupes d'alphabétisation populaire. » -- François Brassard, administrateur du RGPAQ et coordonnateur du Groupe Alpha Laval

« Au Québec, la fracture numérique est bien réelle et elle touche de nombreuses personnes, dont celles qui ont de grandes difficultés avec l'écrit et de faibles compétences numériques. Dans le contexte de la transformation numérique gouvernementale, le RGPAQ invite l'ensemble des partis politiques québécois à se prononcer en faveur de mesures assurant l'inclusion numérique de toutes et tous et l'accès à l'information et aux services publics notamment par le maintien d'alternatives au numérique. » -- Annie Poulin, présidente du RGPAQ et directrice générale de l'organisme Alphare

« Face à l'ampleur du défi de la faible littératie d'une partie importante de la population adulte québécoise, le RGPAQ presse tous les partis politiques aspirant à gouverner le Québec à s'engager résolument en faveur de l'adoption d'une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme, incluant des mesures de lutte à la pauvreté et aux inégalités. » -- Caroline Meunier, coordonnatrice politique du RGPAQ

SOURCE Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)

Pour information : Aurélie Broussouloux : 438-938-5330 / [email protected]; Caroline Meunier : 514-793-8349 / [email protected]