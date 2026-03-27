Avis aux médias - Invitation au lancement de la plateforme électorale du RGPAQ : Il est temps d'agir…

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la 10e Semaine de l'alphabétisation populaire (SAP), qui se tiendra du 30 mars au 3 avril 2026, sous le thème « 10 ans à célébrer l'alpha pop ! 45 ans à lutter contre l'analphabétisme ! », le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) vous convie au lancement de sa plateforme électorale Il est temps d'agir…

Date Mardi 31 mars 2026

Heure 10 h 30 (HE)

Lieu Petites-Mains, 7595 boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC H2R 1W9

Le RGPAQ dévoilera ses attentes envers l'ensemble des partis politiques aspirant à diriger le Québec au lendemain des prochaines élections générales. La présentation de sa plateforme électorale concorde avec le début des célébrations soulignant la 10e édition de sa Semaine de l'alphabétisation populaire et ses 45 ans d'existence.

Prises de parole

Annie Poulin, présidente du RGPAQ et directrice générale d'Alphare

François Brassard, administrateur du RGPAQ et coordonnateur du Groupe Alpha Laval

Carole Dupuis et Daniel Gendron, membres du comité des participants et participantes du RGPAQ

Caroline Meunier, coordonnatrice politique du RGPAQ

Les prises de parole comprendront des témoignages de personnes en démarche d'alphabétisation populaire.

La conférence de presse sera également diffusée en direct sur Facebook.

Pour contribuer à faire connaître la SAP, utilisez les mots-clics : #SAP2026 #alphapop

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HE).

Les photographies et vidéos sont permises durant la conférence de presse.

Les porte-parole seront par la suite disponibles pour des entrevues.

À propos

Le RGPAQ représente fièrement 78 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion et le développement de l'alphabétisation populaire et de ses groupes membres, ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. rgpaq.qc.ca

SOURCE Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)

Renseignements : Aurélie Broussouloux | 438 938-5330 | [email protected]