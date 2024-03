Budget Québec 2024-2025 : pas de mesures significatives pour accélérer l'investissement privé et le retour de la croissance

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget présenté par le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Eric Girard.

« Le contexte économique général demeure hautement incertain. Cela se reflète dans les hésitations des entreprises à investir. Le budget présenté aujourd'hui par le ministre Girard ne comporte aucune annonce susceptible d'accélérer significativement ces investissements malgré un déficit anticipé de 11 milliards de dollars pour la prochaine année. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement confirme la résilience générale de l'économie et ne prévoit pas de récession pour la province. Ces prévisions sont rassurantes pour la seconde moitié de l'année et pour 2025. Dans ce contexte, nous appuyons la décision de retarder le retour à l'équilibre budgétaire, maintenant prévu pour l'année 2029-2030 », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La crise du logement frappe fort, à Montréal comme partout au Québec, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande d'habitation. Cette situation risque même de s'aggraver à court terme en raison de la forte baisse des mises en chantier. La Chambre a demandé au ministre de prévoir des budgets additionnels pour financer les infrastructures municipales nécessaires pour amorcer des projets majeurs de construction résidentielle, notamment pour le redéveloppement de secteurs stratégiques tels que l'hippodrome et Bridge-Bonaventure. À défaut de retrouver ces sommes dans le budget d'aujourd'hui, il faudra examiner cette question d'ici l'automne prochain », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous saluons les mesures ciblées qui visent des secteurs importants pour l'économie de la métropole, notamment le soutien accordé à l'aérospatiale. L'annonce de 187 millions de dollars pour mettre en valeur la culture et la langue est également une bonne nouvelle pour Montréal. Mais nous insistons sur l'importance de s'assurer que ces aides permettent de soutenir nos festivals et nos salles de diffusion culturelle, dont les modèles d'affaires sont fragilisés et qui demeurent des actifs essentiels de la vie et de l'économie de la métropole », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous prenons note des investissements de 126 millions de dollars pour accroître l'accès à la main-d'œuvre et la productivité dans l'industrie de la construction. La Chambre avait révélé dans son rapport Blocage minimum que les enjeux de productivité importants dans ce secteur sont une des causes de la durée excessive de plusieurs chantiers dans le Grand Montréal. Devant l'ampleur des projets de construction à venir, nous saluons la volonté d'investir pour diminuer l'écart de productivité du secteur », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre prend acte de la restructuration des crédits d'impôt dans le domaine des jeux vidéo, des effets spéciaux et des affaires électroniques. Nous reconnaissons les avantages qui découlent d'une majoration de la portion des crédits dits « remboursables », ce qui favorise les entreprises qui réalisent une partie importante de leurs bénéfices au Québec. La décision de lever le plafond des salaires admissibles est bienvenue, car elle encouragera la localisation ici d'emplois hautement stratégiques et renforcera l'écosystème. Il faudra toutefois faire un suivi serré de l'impact de ces mesures sur la compétitivité du secteur. Enfin, la majoration du crédit d'impôt pour la production cinématographique contribuera également à l'attractivité de la métropole dans ce secteur très profitable pour l'économie québécoise », a poursuivi Michel Leblanc.

« Enfin, nous prenons note que des précisions seront apportées incessamment par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs concernant le décaissement des 9,3 milliards du Plan pour une économie verte. Ces précisions sont attendues par le milieu des affaires, qui doit prendre des décisions d'investissement pour accélérer la décarbonation de notre économie », a précisé Michel Leblanc.

« Pour rappel, la Chambre avait identifié deux priorités fondamentales pour le budget 2024-2025 : (1) bonifier l'accompagnement offert aux entreprises pour favoriser l'adoption de pratiques d'affaires durables et (2) prendre l'engagement que les budgets requis seront disponibles pour accroître la prévisibilité du financement des opérations du transport collectif et maintenir l'offre. Il faut éviter d'avancer dans l'improvisation. Nous invitons le gouvernement à agir sur ces deux fronts avant l'énoncé budgétaire de l'automne prochain », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]