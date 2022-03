Budget provincial - Un budget électoraliste et des mesures non ciblées, selon la CSN

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) déplore que le budget 2022-2023 du gouvernement provincial, présenté aujourd'hui par le ministre Éric Girard, en fasse trop peu pour réparer un Québec et des services publics mis à mal par des années d'austérité et deux ans de pandémie. Qui plus est, le gouvernement fait preuve d'une prudence financière inexplicable alors que la dette est amplement maîtrisée et que la situation financière ne justifie absolument pas une telle prudence.

Les services publics ont encore mal

Malgré des annonces positives pour le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, la CSN demeure prudente. « On a hâte de connaître les détails pour voir où va aller l'argent. Pour voir si l'on va assister à une véritable relance post-COVID, ou bien si ce seront des mesures saupoudrées. Pour ce qui est de la santé, les montants annoncés sont navrants : ils ne feront que maintenir le niveau actuel du réseau, qui est dans un état lamentable, et qui fait face à de graves pénuries de main-d'œuvre », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Il va falloir que quelqu'un comprenne, à Québec, que ne pas faire de rattrapage massif en santé, après des années de coupures et des mois de délestage, c'est en quelque sorte maintenir l'austérité. La santé et les services sociaux sont un rouage essentiel de l'économie. Sans réinvestissement important, pas d'attractivité pour les travailleuses et travailleurs. Et ce n'est certainement pas le recours au privé qui va régler les choses : ça va plutôt favoriser l'exode du personnel », selon.

Des mesures peu porteuses pour ceux qui en ont besoin

Pour la centrale syndicale, le montant de 500 $ qui sera remis à plus de 90 % des contribuables est une mesure non ciblée, trop généreuse pour les personnes à hauts revenus, et insuffisante pour ceux qui en ont le plus besoin. Une mesure plus circonscrite contre la hausse du coût de la vie devrait passer entre autres par des hausses de salaires conséquentes pour soutenir efficacement et durablement la population. Et une majoration beaucoup plus importante du salaire minimum, sur lequel le gouvernement pourra prélever taxes et impôts. À propos d'une éventuelle baisse d'impôts, la centrale syndicale est catégorique : cette stratégie profite aux plus nantis tout en nuisant au financement des services donnés à l'ensemble de la population.

En plus des services publics, la relance économique doit passer par des investissements majeurs dans les infrastructures, la formation et la requalification de la main-d'œuvre et dans les milieux qui sont et seront affectés par la transition écologique.

Une « réserve » insensée

« En annonçant vouloir réviser les cibles de réduction de la dette pour les 10 ou 15 prochaines années, le gouvernement détournera des dizaines de milliards de dollars de revenus vers le Fonds des générations et se privera ainsi de réinvestir de façon majeure dans les services publics et le développement économique. Ça laisse croire que les finances sont en mauvais état, ce qui n'est absolument pas le cas. On creuse notre déficit social pour payer une dette qui est largement maîtrisée. Nous, ce qu'on demande, c'est d'investir dans notre présent avant de se priver pour l'avenir », conclut la présidente.

