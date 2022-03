Budget provincial - La CSN demande la fin des versements au Fonds des générations

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que Québec prévoit avoir atteint sa propre cible d'endettement au 31 mars de cette année, la CSN réclame la fin du versement annuel au Fonds des générations afin que ces milliards, qui auront finalement eu depuis 2006 un effet limité sur la réduction du ratio dette brute/PIB, soient réinvestis en financement des services publics, dans les programmes sociaux, les infrastructures, la formation des salarié-es et des mesures environnementales.

« Il faut se rappeler que ces milliards ne sont pas de nouveaux revenus, mais des sommes qui, pour l'essentiel, étaient destinées au financement des services publics avant la création du Fonds. Pour la CSN, il est inacceptable que le Québec se prive de marges de manœuvre récurrentes de 4 milliards $ pour rembourser une dette qui est sous contrôle. Surtout dans un contexte de grave sous-financement des services publics, après des années d'austérité et deux ans de pandémie » dénonce Caroline Senneville, présidente de la Confédération.

Les constats émis par de nombreux économistes réputés vont dans le même sens. « Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'est pas normal que, lors de la première vague, moins de 300 personnes COVID-positives aient suffi à mettre sur pause une économie de 8 millions d'habitants. Pas normal non plus que le Québec soit la province qui a le moins de lits d'hôpitaux par habitant, que nous soyons parmi les provinces qui dépensent le moins par élève ou par étudiant en éducation et en enseignement supérieur, que la bonification du nombre de places dans les services de garde éducatifs en CPE n'aboutisse pas, que les CHSLD et les RPA soient en piteux état, que les pénuries de main-d'œuvre frappent un peu partout. Nous, ce qu'on demande, c'est d'investir dans notre présent avant de se saigner pour l'avenir », ajoute la présidente.

« Le Fonds des générations, malgré son nom très "marketing", est en fait constitué de montants extrêmement importants qui vont au remboursement de la dette alors que les finances sont déjà en bon état. Ce détournement budgétaire explique en partie le sous-financement des services publics et des programmes sociaux. Si le gouvernement décide de prolonger la mécanique du fond et d'y investir chaque année des milliards, il va falloir se poser de sérieuses questions sur ses priorités et son engagement envers ses citoyens », déclare pour sa part Yvan Duceppe, trésorier de la CSN.

Les projections du gouvernement témoignent des sommes excessives consacrées au remboursement de la dette. « Ce que les économistes nous disent, c'est que la dette est beaucoup moins coûteuse qu'il y a 15 ou 20 ans, en raison des faibles taux d'intérêt, qui devraient rester bas dans un avenir prévisible. Ils disent également qu'il faut maintenant investir de manière importante dans les domaines qui favoriseront le développement économique et social, ajoute le trésorier. En plus de réinvestir massivement dans nos réseaux publics, il faut maintenir des aides aux milieux les plus touchés par la pandémie (les arts et la culture, l'hôtellerie, la restauration, les commerces de détail) et offrir aux travailleuses et aux travailleurs de meilleures formations et requalification de la main-d'œuvre », affirme M. Duceppe.

« L'humain doit être placé au centre de notre vision économique. Il n'y aura pas de développement digne de ce nom tant que des gens seront incapables d'aller travailler à cause de problèmes d'épuisement ou de santé mentale. Tant que le corps professoral et les parents devront se battre dans un système scolaire malmené et en manque de ressources. Tant que des milliers de gens attendront une chirurgie pour leur cancer ou pour reconstruire leur genou. Tant qu'il n'y aura pas de formation adéquate pour les travailleurs, de mesures contre la pénurie de main-d'œuvre et de transition juste pour s'adapter aux changements climatiques, conclut Mme Senneville. Il y a urgence de réinvestir maintenant pour un demain plus prospère pour toutes et tous. »

