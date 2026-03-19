Budget provincial 2026 - Les bibliothèques publiques se réjouissent d'un investissement majeur pour compléter la transformation numérique du secteur

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre du dépôt du budget provincial, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) ainsi que ses partenaires Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), soulignent avec grande satisfaction l'investissement de 31,3 millions annoncé par le gouvernement du Québec pour le projet de Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec.

À l'heure actuelle, l'infrastructure numérique des plus de 1 000 bibliothèques publiques du Québec accuse un retard important. Les solutions qui existent sont dépassées et désuètes : les interfaces et services numériques proposés aux Québécoises et Québécois ne sont pas à la hauteur de leurs attentes tandis que les bris de service potentiels s'accroissent avec le temps. Pour y remédier, l'ABPQ et ses partenaires ont mis en œuvre, depuis 2021, un chantier colossal : une stratégie numérique pour des bibliothèques publiques québécoises plus actuelles, efficaces et proches de la population.

« Nous sommes très heureux de cette annonce qui vient directement répondre à nos demandes concernant ce projet », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Notre but est d'offrir une expérience personnalisée, moderne et accessible aux citoyennes et citoyens en mutualisant une solution numérique entre les bibliothèques publiques du Québec, renforçant par le fait même leurs rôles culturel, éducatif, social et informationnel. »

Depuis les débuts du projet, le ministère de la Culture et des Communications a répondu présent, notamment en apportant un soutien essentiel lors des trois premiers volets du développement de la stratégie numérique. L'annonce de son appui pour la mise en œuvre du projet est une nouvelle accueillie avec enthousiasme dans le milieu. Cela permettra de concrétiser les prochaines étapes, du développement jusqu'au déploiement de la solution dans toutes les bibliothèques publiques de la province.

Une solution d'envergure pour le Québec

La Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec est un projet majeur menant ni plus ni moins qu'à une révolution numérique du secteur grâce à la mutualisation d'une plateforme moderne et performante. La solution numérique qui sera développée ne comprend pas qu'un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB), mais aussi différents modules et programmes complémentaires axés vers l'amélioration de l'expérience-utilisateur et de l'accessibilité universelle.

Ces modules ont été réfléchis en fonction des différents besoins exprimés par les citoyennes et citoyens ainsi que les bibliothèques publiques québécoises. Le tout permettra d'offrir plusieurs nouvelles fonctionnalités, visant notamment à optimiser la découvrabilité des collections, et en particulier des produits culturels québécois et francophones, des services et des activités des bibliothèques. L'objectif est de moderniser les services numériques dans un environnement en ligne simple, sécuritaire et convivial, tout en renforçant la souveraineté numérique de nos données.

Grâce au financement obtenu, le projet respectera l'échéancier prévu et permettra d'amorcer les tests et premiers déploiements dès 2027.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

À propos de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

À la fois bibliothèque nationale, archives nationales et bibliothèque publique de grande métropole, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Véritable carrefour culturel, BAnQ œuvre à la démocratisation de l'accès à la connaissance à titre d'acteur clé de la société du savoir et déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous sur le territoire du Québec.

À propos du Réseau BIBLIO du Québec (RBQ)

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui a pour mission de favoriser le déploiement des bibliothèques dans les municipalités de moins de 5 000 habitants du Québec par une concertation de ses membres et par des actions de représentation, de valorisation et de développement. Le Réseau BIBLIO du Québec est le leader national pour le développement des bibliothèques de qualité dans les municipalités de 5 000 habitants et moins, pour lesquelles il est la voix des régions auprès de différentes instances nationales.

SOURCE Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ)

Renseignements : Marie-Rose Desautels, [email protected], Tél. (819) 580-9235