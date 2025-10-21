Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises - Avec une note de 68 %, les élues et élus sont invités à renforcer leur engagement envers les bibliothèques publiques

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la 27e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. À l'échelle de la province, les investissements réalisés dans les bibliothèques publiques, tels qu'évalués à partir des données de 2024, obtiennent une note globale de 68 %, représentant une amélioration de 2 % par rapport à l'année précédente.

« Le Portrait révèle les efforts déployés pour donner à nos bibliothèques les moyens d'atteindre l'excellence, autant dans leurs collections, leurs ressources humaines, que dans les services essentiels offerts à la population. Dans le contexte des élections municipales, nous souhaitons rappeler aux candidates et candidats que les investissements effectués dans nos établissements sont primordiaux pour les citoyennes et citoyens », explique Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

« Peu importe la région dans laquelle une bibliothèque se situe, qu'elle soit dans un grand centre ou en région éloignée, elle mérite l'attention du monde municipal. La bibliothèque est une ressource précieuse et de proximité dans laquelle il faut continuer d'investir, pour que ses bénéfices puissent continuer à se faire sentir auprès de la population qu'elle dessert », ajoute Julie Blais, présidente du Réseau BIBLIO du Québec.

En effet, des bibliothèques publiques en santé et suffisamment financées peuvent ainsi se concentrer à l'accomplissement de leurs missions et participer activement au développement culturel, communautaire, social et économique des municipalités. Rappelons que les bibliothèques offrent sans discrimination des services diversifiés pour répondre aux besoins de toutes les tranches d'âge de la population en matière d'information, de culture, d'éducation et de littératie. Ce sont des lieux d'accès à l'information et à la culture, qui offrent des espaces de rencontres et d'échanges, où l'on vient développer ses connaissances et ses compétences, à une ère où l'accès à l'information et la liberté intellectuelle sont des ressources précieuses à protéger.

Le Portrait des investissements : fournir des pistes d'amélioration à l'échelle du Québec

Bien qu'en croissance, la qualité des investissements actuels dans nos bibliothèques publiques québécoises franchit encore à peine la note de passage. De nombreux efforts doivent être poursuivis pour assurer la qualité de nos établissements culturels de première importance.

Les indicateurs utilisés pour le Portrait, soit les acquisitions, les heures d'ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines, proviennent du programme BiblioQUALITÉ qui reconnaît, de manière objective et durable, les efforts d'investissement faits dans les bibliothèques publiques par chaque municipalité membre de l'ABPQ ou d'un Réseau BIBLIO régional participant. Nouvelle encourageante, 80 municipalités atteignent présentement le niveau 5, soit la note d'excellence.

Partout au Québec, les municipalités œuvrent à améliorer le cadre de vie de leurs communautés en participant activement à l'offre de services, notamment ceux des bibliothèques publiques. L'objectif est que l'atteinte du plus haut niveau d'évaluation devienne une motivation constante pour l'amélioration continue des services offerts aux citoyennes et citoyens.

Nouveauté cette année, il a été choisi de représenter les réalités vécues par les bibliothèques publiques selon le type de régions où elles se trouvent, en recourant à la typologie des régions administratives utilisée par l'Institut de la statistique du Québec. Il est ainsi plus aisé de dégager des constats et d'orienter des recommandations à travers la province selon les régions centrales, périphériques, intermédiaires et éloignées. Le Portrait couvre 95,2 % de la population québécoise desservie par les bibliothèques publiques.

Pour plus d'informations sur le programme et ses objectifs, visitez biblioqualite.ca .

Pour consulter le Portrait, visitez biblioqualite.ca/portrait_investissements

La Semaine des bibliothèques publiques : un phare dans la communauté

Au-delà des lacunes soulevées par le Portrait, la Semaine permet de rassembler les citoyennes et citoyens pour célébrer la vitalité de ces lieux culturels uniques, en plus de souligner les efforts d'amélioration. Du 18 au 25 octobre, elle se déroulera sous le thème Les biblios, phares dans nos communautés, qui rappelle que la bibliothèque représente un guide pour toute la population, l'accès à une liberté intellectuelle sans censure et à une culture vivante, de même qu'une lumière pour fournir de l'information fiable et validée durant les moments sombres.

« Il est important de mettre de l'avant ce pouvoir précieux qu'ont les bibliothèques publiques : celui de rassembler et guider les gens d'une communauté.Nous sommes fiers de le souligner et de rappeler son importance dans notre société », mentionne Éric Therrien, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

La Semaine des bibliothèques publiques est organisée par l'ABPQ en partenariat avec Bibliopresto, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec. Plusieurs activités auront lieu dans les bibliothèques publiques participantes partout à travers le Québec, dont une table ronde sur le rôle des bibliothèques publiques à l'ère de la désinformation, à laquelle il sera possible d'assister le 22 octobre à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou en ligne. Également, un concours visant à mettre de l'avant ce que la bibliothèque vous apporte au quotidien est ouvert à toutes et à tous avec un fabuleux prix à gagner.

Pour plus de détails sur la 27e édition, rendez-vous au www.semainedesbibliotheques.ca .

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L' Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

À propos du Réseau BIBLIO du Québec

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir les ressources des onze Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès des diverses instances sur des dossiers d'intérêts communs. Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de soutenir le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques sur leur territoire et qui desservent plus de 750 municipalités à travers le Québec.

