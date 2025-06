Lancement du BiblioCLUB : un nouveau club de lecture 100 % québécois pour un été magique en bibliothèque

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Pour que les enfants vivent un été riche en découvertes et en plaisir, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) est fière de lancer le BiblioCLUB, un tout nouveau club de lecture estival entièrement québécois, imaginé pour les jeunes de 3 à 12 ans. Du mois de juin à la fin août, plus d'une centaine de bibliothèques publiques à travers la province offriront ce programme ludique, culturel, inclusif et éducatif sous le thème enchanteur de la forêt.

Pensé pour valoriser les autrices, auteurs, illustratrices et illustrateurs d'ici, le BiblioCLUB propose une panoplie d'activités : lectures animées, jeux-questionnaires, défis littéraires, ateliers créatifs et même des initiatives sportives, dans le but d'apprendre autrement et de stimuler l'imaginaire des enfants pendant la période estivale.

« L'objectif est de rendre la lecture amusante, mais également de contrer la perte des acquis scolaires pendant l'été, un enjeu réel pour plusieurs enfants, souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'ABPQ. Ce qui distingue le BiblioCLUB, c'est qu'il met de l'avant des contenus québécois et autochtones, tout en étant pensé, conçu et coordonné entièrement au Québec. »

Deux porte-paroles inspirantes pour porter la mission du BiblioCLUB

Pour incarner cette initiative rassembleuse, l'ABPQ est heureuse de s'associer à deux personnalités engagées et passionnées : Jennifer Abel, médaillée olympique et modèle de persévérance, et Marianne Dubuc, autrice et illustratrice renommée en littérature jeunesse. Toutes deux prêteront leur voix et leur passion pour inspirer les jeunes à développer leur goût de la lecture, tout en rappelant l'importance de bouger, de rêver et de continuer à apprendre… même l'été.

Une tournée estivale pour aller à la rencontre des familles

Tout au long de l'été, une caravane électrique aux couleurs du BiblioCLUB sillonnera les routes du Québec et s'arrêtera dans une dizaine de festivals familiaux pour faire découvrir le programme et offrir aux enfants et aux familles un avant-goût de la magie des bibliothèques.

Un projet mobilisateur et soutenu par le milieu

Le BiblioCLUB est rendu possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec, via le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de la Langue française. Il est réalisé en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Sépaq, en collaboration avec Ensemble pour le respect de la diversité, l'Institut des troubles d'apprentissage, le programme Je lis autochtone, le Département d'orthophonie de l'UQTR, ainsi qu'avec les partenaires de diffusion : Communication-Jeunesse, Bibliopresto, l'Association des camps du Québec, Miam, PAUSE, Télé-Québec (La CLEF), Les Débrouillards et Les Explorateurs.

Pour connaitre la liste des bibliothèques participantes et découvrir la programmation des activités : https://biblioclub.ca/

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L' Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

