Budget provincial 2025-2026 : de modestes avancées quant au déficit de maintien des actifs

VILLE DE QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a aujourd'hui pris connaissance du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, ainsi que du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035.

Alors que le PQI global augmente de 11G$ pour atteindre 164G$, le secteur routier obtient une part supplémentaire de 3,4G$ pour être porté à 35,8G$ avec une grande considération aux régions.

L'ACRGTQ reconnaît une prise de conscience par les décideurs publics quant à l'entretien des infrastructures de transport. C'est désormais 85% du budget dédié aux infrastructures routières qui est consacré au déficit de maintien des actifs routiers (DMA), contrairement à 82% l'an dernier.

Ces investissements devront néanmoins être encore augmentés dans les années futures pour renverser la tendance.

DMA

Le gouvernement du Québec projette une prise en charge du DMA routier à hauteur de 34% sur 10 ans, un recul de 10% par rapport à la projection de l'an dernier, notamment à cause de considérations économiques.

Par ailleurs, on constate que malgré les mesures des années précédentes, le gouvernement n'est pas parvenu à améliorer le DMA. L'an dernier, 57% des ouvrages de génie civil étaient estimés en bon état. Nous en sommes au même point cette année; le DMA spécifique aux chaussées a même connu une décroissance de 1%.

Malgré des investissements supplémentaires, les décideurs publics devront poursuivre leurs réflexions sur l'optimisation de chaque dollar investi afin de faire mieux. L'ACRGTQ poursuivra ses démarches en ce sens.

Transport collectif

Les sommes additionnelles réservées au PQI pour le transport collectif atteignent maintenant 1,4G$, dont une partie sera réservée pour la réalisation de projets majeurs.

L'ACRGTQ espère enfin une concrétisation de cesdits projets.

Fiscalité, innovation et main-d'œuvre

Finalement, l'ACRGTQ tient à souligner toute mesure visant à aider la réalité des entrepreneurs.

Le milieu de la construction doit trouver des solutions pour améliorer sa productivité. Cela passera notamment par une fiscalité simplifiée, l'investissement dans la recherche et l'innovation afin de faciliter des procédés, en plus de poursuivre les efforts quant à la formation et la rétention de la main-d'œuvre.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 44 000 salariés.

