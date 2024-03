Budget provincial 2024-2025 : l'ACRGTQ se concentrera sur le maintien des actifs en attendant des avancées espérées

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a aujourd'hui pris connaissance du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, ainsi que du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034.

Les investissements dédiés aux infrastructures seront concentrés sur le maintien des actifs. Le secteur routier n'y échappe pas, lui qui est maintenant estimé à 57% en bon état. Malgré un budget déficitaire de 11 G$, ce sont donc 2 G$ de dollars qui seront ajoutés à l'entretien et au développement du réseau routier portant le total du PQI à 34,5 G$. Bien que l'ACRGTQ comprenne le contexte financier actuel, il faut réaliser que si les investissements actuels ne sont pas haussés lors des prochains budgets, cela aura des impacts négatifs importants sur le bon état du réseau.

Par ailleurs, depuis plusieurs années déjà, l'ACRGTQ représente les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie auprès du gouvernement dans le but de faire des gains d'efficience et de productivité sur les chantiers, notamment par la voie des modes de réalisation collaboratifs. L'ACRGTQ prend acte qu'une stratégie devrait être déposée en ce sens au printemps. En modernisant les façons de faire au Québec, cela devrait permettre d'améliorer le bilan du maintien des actifs.

Quant aux grands projets à venir au Québec, l'ACRGTQ demeure sur ses attentes. L'Association poursuivra ses représentations auprès des instances appropriées, le budget déposé faisant preuve de réserve à ce sujet.

Enfin, l'ACRGTQ tient à souligner toute mesure visant à aider la pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Ainsi, les 126 M$ annoncés pour les 3 prochaines années permettront la poursuite de l'Offensive formation en construction. De plus, le financement devrait faciliter le développement de formations émergentes, tout en favorisant des gains d'innovation et de rendement.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 44 000 salariés.

Renseignements: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]