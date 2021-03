Budget provincial 2021-2022 : des investissements significatifs pour la communauté étudiante du Québec

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) se réjouit des investissements en enseignement supérieur annoncés par le gouvernement du Québec, dans le cadre du budget pour l'année 2021-2022. Déposé hier par le ministre des Finances, Éric Girard, le budget provincial prévoit des mesures d'aide significatives, notamment pour favoriser la réussite, la qualité de l'enseignement à distance, ainsi que le bien-être et la santé mentale des étudiantes et des étudiants.

En plus de saluer le gouvernement du Québec pour l'augmentation de 5,5 % des crédits alloués à l'enseignement universitaire et pour la croissance des dépenses de 556,3 M$, l'INRS applaudit la décision du gouvernement d'injecter des sommes supplémentaires pour soutenir davantage l'enseignement et la recherche.

« Que ce soit pour améliorer la santé et le bien-être des membres étudiants, ou pour favoriser leur réussite universitaire et leur diplomation, l'aide prévue dans le présent budget témoigne de l'écoute et de la sensibilité du gouvernement du Québec à l'égard des préoccupations étudiantes, souligne le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau. Les nouvelles sommes annoncées feront une différence concrète dans la vie des étudiantes et étudiants et contribueront à la continuité des activités de recherche essentielles au développement économique, technologique et culturel de la société ».

L'INRS salue également l'engagement du gouvernement Québec pour renforcer la présence des établissements d'enseignement supérieur en région et soutenir les projets d'Unités mixtes de recherche (UMR) lancés le 22 mars dernier. L'INRS souligne également l'importance des investissements annoncés en matière de recherche et d'innovation dans des secteurs stratégiques incluant la transformation numérique et la cybersécurité.

Le gouvernement du Québec ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et tous les ministères et organismes, qui soutiennent la recherche et la formation universitaires, pourront continuer à compter sur la collaboration de l'INRS pour relever les nombreux défis actuels et pour façonner le Québec de demain.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

