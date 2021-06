Budget participatif de Montréal : La population montréalaise est invitée à voter dès aujourd'hui pour les projets dévoilés

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son premier budget participatif, la Ville de Montréal est heureuse de donner le coup d'envoi de la période de vote du public. Du 11 juin au 11 juillet 2021, en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal, la population pourra choisir parmi 35 projets issus des propositions citoyennes recueillies en début d'année et qui visent à contribuer à la transition écologique et sociale de Montréal. Ce vote permettra à la population de décider de l'affectation d'une partie du budget municipal. Au total, 10 M$ ont en effet été réservés pour réaliser les projets choisis par le public.

Concrètement, chaque personne pourra voter pour un maximum de 5 projets qu'elle jugera les plus bénéfiques pour la communauté et qu'elle souhaite voir se réaliser. Les détails des projets proposés se trouvent sur le site Réalisons Montréal. Les projets qui obtiendront le plus de voix, dans le respect de l'enveloppe budgétaire de 10 M$, seront désignés comme lauréats à la fin de l'été. La Ville amorcera ensuite leur planification et leur réalisation.

« Cette consultation citoyenne a été très fructueuse avec 620 idées proposées et plus de 4500 personnes y ayant contribué. Les projets qui en découlent et qui seront soumis au vote visent tous à faire de Montréal une ville plus verte, résiliente et inclusive. Ces projets d'envergure vont favoriser la mobilité durable et active, le verdissement et la biodiversité, l'agriculture urbaine et l'alimentation saine et abordable ou encore aider à construire des milieux de vie plus inclusifs. Je remercie toutes les personnes qui ont participé au processus. J'invite maintenant la population à voter pour leurs projets favoris! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le budget participatif est un outil de participation citoyenne qui permet non seulement à la population de contribuer à trouver des solutions aux enjeux urbains, mais également d'influencer directement la prise de décision et l'action de la Ville. On encourage le plus grand nombre de personnes à saisir cette occasion et à participer à la sélection de projets qui amélioreront la qualité de vie dans nos quartiers et bénéficieront aux générations futures! », a déclaré Émilie Thuillier, membre du comité exécutif responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine.

Le vote

Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal peuvent voter, ainsi que les commerçantes et commerçants du territoire. Il suffira de se rendre sur la page dédiée au Budget participatif de Montréal sur le site Réalisons Montréal afin d'y découvrir les projets soumis au vote et ensuite de voter en remplissant un formulaire dédié. En raison de la situation sanitaire actuelle, le vote se fera exclusivement en ligne.

Une tournée aura lieu dans les différents quartiers de Montréal durant la période de vote afin d'informer la population sur le scrutin en cours et d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans l'enregistrement de leur vote, et ce, dans le respect des consignes sanitaires. Il sera également possible de se rendre dans les bibliothèques de la Ville de Montréal pour accéder à des postes informatiques afin de voter en ligne.

