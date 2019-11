Budget municipal 2020 : la Chambre salue la poursuite du réinvestissement massif dans la mise à niveau des infrastructures ainsi que la réduction progressive de l'écart entre les charges fiscales résidentielles et commerciales

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget de la Ville de Montréal déposé ce matin par la mairesse Valérie Plante en compagnie du président du conseil exécutif, Benoit Dorais. Le budget témoigne du lourd fardeau hérité de la négligence des infrastructures urbaines jusqu'au début des années 2010.

« La métropole connaît une période de croissance économique soutenue. Cela se traduit par une multiplication des projets immobiliers et par une hausse conséquente des valeurs foncières et des revenus de la Ville. La Ville bénéficie aussi de la bonne tenue des finances publiques du Québec, ce qui lui vaut une hausse importante de ses revenus de transferts pour l'année 2020. C'est assurément une situation enviable, qui justifie de poursuivre un rythme élevé d'engagements financiers dans le Programme triennal d'immobilisations », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision de la Ville de poursuivre le rattrapage du déficit d'investissements en infrastructures amorcé sous l'administration précédente. La mairie fait preuve de courage politique en investissant de manière importante dans des domaines peu visibles, mais qui demeurent prioritaires. Mettre à niveau des égouts et des conduites d'eau dérange, mais c'est absolument nécessaire », a ajouté Michel Leblanc

« Le budget de la Ville reconnaît le défi particulier que pose la congestion à Montréal. Il prévoit encore une fois des sommes importantes pour augmenter l'offre de transport collectif, une priorité qui fait consensus dans le milieu des affaires. Cependant, ce dernier se plaint régulièrement du manque de coordination des travaux et estime qu'il est possible d'assurer une meilleure planification en amont et une gestion plus efficace des travaux sur le terrain. La Ville doit en faire plus à cet égard et y consacrer davantage de ressources si nécessaire », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre salue la décision de l'administration municipale de limiter la hausse des charges fiscales au niveau de l'inflation. Nous applaudissons sa décision de poursuivre la réduction de l'écart du fardeau fiscal entre les immeubles résidentiels et non résidentiels. Ce rééquilibrage est une priorité pour le milieu des affaires. Nous appuyons également la volonté d'introduire une tarification de l'eau pour les entreprises en fonction de l'usage à compter de 2021. Cette mise en application du principe d'écofiscalité dans le financement du service de l'eau est une mesure novatrice. Il faudra s'assurer qu'elle se fasse à coût fiscal total nul pour les entreprises », a poursuivi M. Leblanc.

« Au cours de la prochaine année, la Chambre portera une attention particulière aux dépenses de la Ville qui ne relèvent pas de ses champs de compétence. Notre objectif sera de responsabiliser les ordres de gouvernement provincial et fédéral pour qu'ils investissent dans les services qui relèvent de leurs champs de compétence, de façon à ce que la Ville se concentre pleinement sur les responsabilités relevant de sa mission », a conclu Michel Leblanc.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

