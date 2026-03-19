Budget : le SCFP salue l'aide aux médias

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le SCFP-Québec et le Syndicat des employé(e)s de TVA (SCFP 687) accueillent avec soulagement la décision du ministre des Finances d'élargir son aide aux médias pour les stations de radio et de télévision qui produisent des nouvelles. Concrètement, le gouvernement a annoncé un crédit d'impôt de 40 millions de dollars de plus sur cinq ans pour couvrir tout ce qui a trait à la production d'information factuelle (recherchistes, caméramans, monteurs).

« Cette aide est cruciale. Nous sommes contents de voir que les efforts mis conjointement avec l'employeur pour convaincre le gouvernement de la nécessité de ce financement ont enfin porté fruit. Espérons maintenant que cet argent permettra de récupérer et de sauvegarder des emplois de qualité dans nos stations partout au Québec », de dire Carl Beaudoin, président du SCFP 687.

Le SCFP-Québec et son secteur des communications tiennent à remercier les ministres de la Culture et des Communications ainsi que des Finances, sans oublier les représentants de leur cabinet respectif, pour leur écoute. Dans un contexte de fermeture de nombreuses salles de nouvelles et de la montée de la désinformation, cette aide est une rare bonne nouvelle pour la démocratie.

« Avec toutes les compressions subies au cours des dernières années, cette décision a l'effet d'un baume et contribuera à pérenniser la production d'information locale et d'intérêt public par les stations de télévision et de radio pour lesquelles travaillent nos membres. On espère que rapidement cette aide aura une incidence positive sur l'information régionale et qu'on augmentera le nombre de ressources pour la production et la collecte d'information locale », d'ajouter Steve Bargone, conseiller syndical et coordonnateur du secteur des communications du SCFP-Québec.

Maintenant, il est plus qu'urgent que le gouvernement du Canada offre la même aide, comme il le fait déjà pour la presse écrite.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815