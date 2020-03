Budget : « hormis l'environnement, rien de structurant », déplore la CSN

QUÉBEC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - La CSN salue la prise de conscience du gouvernement du Québec de l'importance d'allouer des ressources financières importantes à la décarbonisation de l'économie du Québec. La centrale syndicale déplore toutefois qu'hormis l'environnement, trop peu de mesures structurantes visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des Québécoises et des Québécois sont prévues, malgré l'excellente posture économique du Québec et l'ampleur des surplus budgétaires.

« Si on fait abstraction des mesures consacrées à la lutte aux changements climatiques, force est de constater que nous sommes devant le budget du statu quo », déplore le président de la CSN, Jacques Létourneau. Certes, les sommes prévues au Plan québécois des infrastructures en matière de transport collectif sont intéressantes, mais il est désolant de constater que les nouveaux investissements ne verront le jour qu'en 2022-2023. »

La CSN attend impatiemment les détails du Plan pour une économie verte que devrait déposer prochainement le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. « Nos attentes sont claires, souligne le président de la CSN. D'une part, ce programme devra prévoir explicitement des mesures pour accompagner les travailleuses et les travailleurs afin qu'ils ne fassent pas les frais de cette nécessaire transition énergétique. D'autre part, les projets de transport collectif prévus par le gouvernement devront favoriser les emplois au Québec. Il est inconcevable pour nous de répéter les erreurs commises dans les dossiers du REM et des trains de VIA Rail pour l'axe Québec-Windsor. »

Secteur public

Malgré le fait que les surplus du Québec atteignent des sommets, le présent budget du gouvernement ne répond en rien aux demandes des travailleuses et des travailleurs du secteur public dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives.

« Ce n'est pas des farces, le budget vient confirmer, intégralement, les offres dérisoires du président du Conseil du trésor déposées en décembre dernier. La croissance des dépenses en santé et en éducation pour l'année à venir parviendra tout juste à contenir la hausse des coûts de système, sans parler du ralentissement déjà prévu par le ministre des Finances pour les années subséquentes. Aucune mesure particulière n'est envisagée pour améliorer les conditions de travail des salariés du secteur public. Force est de constater que le sérieux coup de barre que nous réclamons dans le cadre des présentes négociations a été complètement ignoré par le gouvernement.

Main-d'oeuvre

Alors que les problèmes de pénurie et de rareté de main-d'œuvre touchent l'ensemble des secteurs économiques, le président de la CSN se désole du peu de ressources allouées en cette matière.

« Nous nous attendions à des mesures concrètes en matière de formation professionnelle qualifiante permettant aux travailleuses et aux travailleurs d'acquérir de nouvelles expertises, reconnait Jacques Létourneau. Devant la crise que nous vivons, le gouvernement ne peut se rabattre uniquement sur l'intégration des immigrants ou le retour sur le marché du travail des retraités. »

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Directeur des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/