BUDGET FÉDÉRAL : LES MANUFACTURIERS SALUENT LES MESURES PROPOSÉES POUR UNE ÉCONOMIE PROPRE

OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - Suivant la présentation du budget aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue les mesures annoncées pour assurer la compétitivité des manufacturiers en matière d'électricité et de technologies propres, alors que les États-Unis proposent des mesures agressives pour attirer et retenir les entreprises dans le domaine des technologies propres.

« Le gouvernement fédéral propose aujourd'hui des mesures intéressantes pour s'assurer que le Canada puisse tirer son épingle du jeu dans le domaine de l'électricité et d'une économie propre. La compétition entre les différents pays dans ce domaine est féroce. En parallèle, il ne faut pas oublier qu'il faut donner les outils nécessaires aux manufacturiers pour décarboner l'industrie et on aimerait voir de nouvelles mesures au cours des prochains mois en ce sens », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ aurait souhaité voir des programmes pour mieux accompagner les PME ainsi que l'instauration d'un crédit d'impôt à l'investissement visant le secteur manufacturier afin d'augmenter notre productivité ainsi que la réduction de nos GES.

« Nous saluons, par ailleurs, la volonté du gouvernement fédéral de mettre de l'avant une politique "Acheter nord-américain" avec les États-Unis, ce qui permettra d'assurer une véritable relation d'affaires stratégique avec notre principal partenaire commercial. Il faut d'ailleurs pouvoir l'étendre à différents secteurs d'activités et les manufacturiers seront un allié en ce sens », ajoute Mme Proulx.

Principales mesures visant les manufacturiers :

- Électricité et économie propres

MEQ salue l'instauration d'un crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre et celui à l'investissement dans la fabrication de technologies propres. Il n'y a toutefois pas d'aides directes proposées, des subventions industrielles, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis.

« Avec les investissements faits par les Américains, le gouvernement du Canada se devait de réagir dans le domaine des technologies propres. II faut toutefois s'assurer de bien soutenir et accompagner les entreprises, principalement les PME, de tous les secteurs d'activités, afin qu'elles puissent pleinement tirer profit des opportunités liées à l'économie propre. On doit ainsi s'assurer que la majeure partie des manufacturiers puisse en profiter. On doit également mieux les accompagner à décarboner leurs activités afin qu'elles puissent atteindre les cibles en ce sens fixées par le gouvernement », souligne Véronique Proulx.

- Main-d'œuvre

Il y a 26 245 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois. Il s'agit toujours, malgré une diminution de la demande, l'enjeu numéro 1 des manufacturiers qui freine leur croissance et leur compétitivité. Il faut absolument poursuivre les efforts pour accélérer le traitement des dossiers en matière d'immigration permanente et temporaire et s'assurer d'une immigration ciblée selon les besoins pressants du marché du travail.

- Chaîne d'approvisionnement

MEQ accueille favorablement les mesures proposées pour renforcer la chaîne d'approvisionnement, notamment la mise en place d'un bureau des chaînes d'approvisionnement des transports. Rappelons que MEQ avait appuyé les recommandations du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement qui demandait des investissements majeurs pour assurer une plus grande résilience de cette chaîne. Il aurait été, par ailleurs, intéressant de bonifier les fonds accordés aux infrastructures de commerce afin d'assurer une plus grande résilience de ceux-ci dans le contexte actuel.

- Recherche et développement

Le gouvernement du Canada poursuit ses consultations en ce qui concerne le Programme d'encouragement fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RSDE). MEQ réitère sa volonté de contribuer aux travaux, considérant son importance pour les manufacturiers.

Notons enfin que MEQ procédera à une analyse plus approfondie des mesures proposées aujourd'hui et souhaitera prendre part aux différentes consultations afin de proposer des mesures visant à maintenir la compétitivité des entreprises manufacturières.

Consultez le mémoire de Manufacturiers et Exportateurs du Canada transmis au gouvernement fédéral dans le cadre des consultations prébudgétaires ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

