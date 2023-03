BUDGET FÉDÉRAL : LES MANUFACTURIERS FONT CONNAITRE LEURS ATTENTES DANS LE CONTEXTE DE L'INFLATION REDUCTION ACT

MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) fait connaitre ses attentes en prévision du budget 2023-2024 de la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, afin d'assurer la compétitivité des manufacturiers québécois. MEQ corrobore les propos de la vice-première ministre quant à l'importance d'avoir une politique industrielle robuste au Canada dans le contexte actuel.

« Les États-Unis ont déployé l'Inflation Reduction Act (IRA) qui vise à réduire l'inflation par des mesures fiscales et des incitatifs majeurs pour soutenir des projets d'investissement, notamment dans le secteur manufacturier. On s'attend, en suivi de la mise à jour économique de l'automne dernier, à ce que le gouvernement du Canada réagisse à ces mesures américaines qui nuisent significativement à la compétition équitable entre nos pays. Dans ce contexte, il devient crucial pour le Canada de proposer des mesures costaudes, afin de ne pas nuire à notre climat d'affaires et ainsi favoriser l'attraction d'investissements privés et étrangers », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Assurer la compétitivité de nos manufacturiers

À cet effet, Manufacturiers et Exportateurs du Canada a fait des recommandations pour assurer la compétitivité des entreprises manufacturières dans le cadre du budget qui sera présenté le 28 mars.

Ces recommandations se regroupent sous 4 axes :

Appuyer les manufacturiers dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, notamment par une immigration accrue et davantage ciblée ainsi que par de meilleurs soutiens à la formation; Stimuler l'innovation et favoriser l'intégration de nouvelles technologies; Accroître la production de biens fabriqués ici au Canada et augmenter les exportations; Soutenir les manufacturiers dans leurs efforts de décarbonation afin qu'ils contribuent aux cibles du gouvernement

« Le secteur manufacturier est un véritable pilier de notre économie. Il faut lui offrir un climat d'affaires favorable et lui donner les leviers nécessaires pour assurer sa compétitivité afin d'être en mesure de rivaliser avec ce qui se fait aux États-Unis. D'ailleurs, la venue du président américain Biden a bien mis la table pour le budget, alors que l'importance de la collaboration et de la complémentarité entre les deux pays a été mise », a conclu Mme Proulx.

Consultez le mémoire de Manufacturiers et Exportateurs du Canada transmis à la ministre des Finances ici.

