Budget fédéral le 7 avril 2022 - Lever l'incertitude financière pour conserver une filière laitière dynamique

LONGUEUIL, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Compte tenu de l'annonce d'un budget fédéral le 7 avril prochain, le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, a tenu à rappeler à la ministre des Finances Chrystia Freeland, l'importance pour les producteurs de lait de recevoir dans le budget 2022, un signal clair quant au respect de l'engagement du fédéral d'offrir une compensation complète aux producteurs laitiers pour atténuer les impacts des concessions réalisées sur le dos des producteurs de lait dans l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

« Il est venu le temps de lever l'incertitude financière à laquelle sont confrontés nos producteurs et de nous aider à conserver une filière laitière dynamique. Le secteur primaire est important dans la relance économique après la pandémie et les fermes laitières peuvent y jouer un rôle crucial dans l'ensemble des régions », a déclaré Daniel Gobeil.

Les producteurs laitiers ont accueilli favorablement l'annonce du 28 novembre 2020, dans laquelle le gouvernement a donné suite à son engagement de fournir une indemnisation pleine et équitable pour les impacts des accords commerciaux précédents ainsi que le fait que le calendrier de paiement soit devancé. « L'ACEUM est toutefois en vigueur déjà depuis juillet 2020, les produits américains prennent leur place dans nos marchés et les dommages financiers se font sentir. Il faut maintenant passer de la parole aux gestes et indemniser les producteurs », a ajouté M. Gobeil.

Rappelons que l'ACEUM prévoit un accès additionnel au marché canadien de 100 000 tonnes de produits laitiers, soit l'équivalent d'environ 3,9 % du marché, et ce, chaque année, à perpétuité. Les producteurs laitiers d'ici auraient été pleinement en mesure de produire ce volume, d'autant plus que les fermes avaient investi pour remplir cette croissance. De plus, les produits visés par les contingents d'importation ont le droit d'entrer sur le marché canadien à tout moment au courant de l'année. Cette imprévisibilité perturbe la gestion de l'offre, qui vise justement à équilibrer de façon précise l'offre et la demande. En plus des parts de marché cédées à perpétuité, les modifications apportées à la politique laitière pour respecter les éléments de l'Accord ainsi que le plafonnement des exportations de poudre de lait écrémé et concentrés protéiques génèrent, aux aussi, d'importants coûts supplémentaires qui doivent être compensés.

Les pertes financières totales liées aux trois accords commerciaux sont évaluées à plus 450 millions de dollars par année pour les producteurs. « Le choc économique qu'absorbent nos entreprises est majeur. Celles-ci ne se délocalisent pas. Les compensations qui seront versées seront dépensées et réinvesties ici, au bénéfice de notre économie et de notre autonomie alimentaire », a conclu M. Gobeil.

Plusieurs promesses ont été faites par le gouvernement du Canada en matière de compensation pour l'ACEUM depuis l'accord de principe conclu en 2018. L'automne dernier, le premier ministre s'est engagé dans sa plateforme électorale à assurer une indemnisation juste et complète aux producteurs de lait dans la première année de son mandat, un engagement repris par M. Trudeau dans la lettre de mandat adressée à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

