Budget fédéral : la Chambre appelle à faire de la productivité le moteur de la résilience canadienne face aux turbulences mondiales

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente ses recommandations à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances, en prévision du dépôt du budget 2025 du gouvernement du Canada.

« Le Canada traverse une période charnière, où se superposent des crises de nature économique, sociale et environnementale. Ce cumul d'enjeux met en évidence la nécessité de changer de paradigme : il faut innover et optimiser l'utilisation de chaque dollar public dans un contexte budgétaire serré. À cet effet, nous saluons l'approche proposée par le premier ministre, soit de scinder les dépenses du gouvernement en deux catégories : les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Nous invitons le gouvernement à agir pour accélérer la modernisation de nos entreprises et la transformation de notre économie. Parallèlement, une stratégie ambitieuse d'achat préférentiel canadien, mobilisant le gouvernement du Québec, est à privilégier pour stimuler la croissance de nos entreprises et créer nos prochains fleurons », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Un constat est clair : nous devons agir sur notre productivité. La lourdeur réglementaire est une des causes structurelles du retard de productivité canadien. Elle étouffe l'innovation, ralentit l'adoption technologique et détourne des ressources qui devraient être consacrées à l'investissement productif des entreprises. Nous proposons au gouvernement de mandater le Bureau de réduction du fardeau administratif pour établir des cibles mesurables de simplification par secteur d'activité et de lancer une grande consultation nationale pour apporter des solutions rapidement. Sur le plan du fardeau fiscal, la Chambre salue les mesures déjà annoncées par le gouvernement, notamment l'incitatif à l'investissement accéléré. La Chambre invite le gouvernement à confirmer et à déployer ces incitatifs rapidement, afin d'en maximiser l'effet et de soutenir la prise de décision des entreprises à un moment stratégique », a poursuivi Isabelle Dessureault.

« Les grands projets d'infrastructures, qu'il s'agisse de logements, de ponts, de ports ou encore de réseaux électriques ou de télécommunications, génèrent des retombées économiques majeures. Les retards dans leur déploiement coûtent des milliards en productivité perdue et en occasions manquées. Pour y remédier, il faut accélérer l'autorisation et le financement des projets stratégiques, en collaboration avec les provinces et les municipalités. Nous saluons l'approche C-5 et invitons le gouvernement à confirmer, dans le prochain budget, le financement et l'autorisation de projets montréalais stratégiques : l'expansion du Port de Montréal par le terminal de Contrecœur, l'agrandissement de l'aéroport Montréal-Trudeau et le projet de train à grande vitesse d'Alto sont autant d'exemples où une action rapide est nécessaire pour renforcer l'économie du Grand Montréal et du Canada », a ajouté Mme Dessureault.

« Le Grand Montréal est un hub stratégique regroupant des centaines d'entreprises et centres de recherche en intelligence artificielle, cybersécurité et aérospatiale. Ces atouts, essentiels à la sécurité nationale et à l'économie du futur, offrent des retombées au-delà‑ du secteur militaire. Notons par ailleurs qu'au Canada, l'intensité de la recherche et développement dans l'industrie de la défense est trois fois plus élevée que la moyenne du secteur manufacturier. Il faut soutenir cet élan et le renforcer par un programme fédéral d'investissement ciblé, en partenariat avec l'industrie et les universités, afin de renforcer la souveraineté technologique et de stimuler l'innovation dans un cadre éthique et responsable », a conclu Mme Dessureault.

Synthèse de nos recommandations :

Recommandation n° 1 : Augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises canadiennes grâce aux actions suivantes :

a) Élaborer une stratégie nationale de productivité qui fixe des objectifs clairs et ambitieux, assortis de résultats mesurables et d'actions précises dans des délais déterminés, afin de guider l'ensemble des ministères et organismes fédéraux vers des gains tangibles. b) Mandater le Bureau de réduction du fardeau administratif pour établir des cibles mesurables de simplification par secteur d'activité et lancer une grande consultation nationale en s'appuyant sur des tables de concertation regroupant ministères, entreprises et organismes de développement économique. c) Lancer un chantier national de coordination réglementaire réunissant le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités, avec pour objectif d'identifier et d'éliminer systématiquement les doublons administratifs et les incohérences entre niveaux de gouvernement, afin de simplifier et de moderniser l'environnement d'affaires. d) Repenser la politique fiscale pour stimuler l'investissement productif, notamment en introduisant un traitement préférentiel pour les bénéfices réinvestis dans l'innovation, l'automatisation et la décarbonation, afin de combler le retard d'investissement par rapport aux pays du G7 et de préserver l'attractivité du Canada. e) Confirmer l'incitatif à l'investissement accéléré visant à encourager l'investissement des entreprises dans des actifs stimulant l'innovation et la productivité.

Recommandation n° 2 : Soutenir la diversification des marchés des entreprises et les organismes terrain qui ont une expertise dans l'accompagnement des PME dans leur expansion internationale :

a) Consolider et simplifier les outils d'accompagnement aux entreprises dans leur expansion internationale -- reconnaissant que la diversification des marchés représente un processus complexe, coûteux et risqué --, en particulier pour les petites et moyennes entreprises;

• Ce soutien doit inclure un appui technique pour optimiser les chaînes d'approvisionnement et maîtriser les coûts logistiques liés à l'exportation.

• Intégrer des services de conseil spécialisés en conformité réglementaire, normes internationales et gestion des devises étrangères. b) Poursuivre les efforts avec les provinces afin d'éliminer rapidement les obstacles au commerce interprovincial et instaurer des incitatifs visant à encourager les entreprises canadiennes à faire des affaires au Canada.

Recommandation n° 3 : Développer une stratégie d'achat préférentiel canadien arrimée à la Stratégie gouvernementale des marchés publics du Québec, afin de maximiser les retombées économiques des investissements publics et de renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Recommandation n° 4 : Débloquer rapidement les fonds fédéraux nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructures de transport dans le Grand Montréal, notamment l'expansion du Port de Montréal, de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du train à grande vitesse.

Recommandation n° 5 : Travailler de concert avec les villes et le gouvernement provincial afin de :

1) accélérer le décaissement des sommes promises pour les infrastructures municipales et le logement;

2) soutenir la mise en place des modèles de financement innovants qui permettent d'assurer la revitalisation de secteurs stratégiques dans le Grand Montréal, tels que Bridge-Bonaventure et Namur-Hippodrome.

Recommandation n° 6 : Mettre en place une stratégie industrielle de la défense, qui comprend un volet d'approvisionnement préférentiel canadien, afin de soutenir les entreprises montréalaises dans l'obtention de contrats, le développement de partenariats stratégiques et la commercialisation de leurs innovations.

Pour prendre connaissance du mémoire de la Chambre sur le budget 2025 du Canada, veuillez consulter le site Web de la Chambre.

