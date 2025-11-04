Budget fédéral 2025 - Radio-Canada et la culture au centre de la spécificité culturelle canadienne

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture-CSN (FNCC-CSN) prend acte de la préoccupation du gouvernement fédéral face à la valorisation de la spécificité culturelle canadienne dans son budget déposé cet après-midi.

« Nous saluons l'injection de fonds dans Radio-Canada et le fait de dégager le diffuseur public de l'exercice d'examen exhaustif des dépenses du gouvernement fédéral. Le soutien à TV5Monde est aussi une bonne nouvelle pour la sauvegarde des médias », affirme la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette.

Enfin, la FNCC-CSN se dit encouragée par l'ouverture du gouvernement de revoir la Loi sur le droit d'auteur pour instituer un droit de suite de l'artiste au Canada. « Ça nous tient à cœur et renforcer cette loi est essentiel pour protéger les droits de nos créateurs et créatrices, mais il reste beaucoup de travail à accomplir », a ajouté Annick Charette.

La FNCC-CSN prend bonne note des investissements dans les différents programmes qui soutiennent la production audiovisuelle et le secteur de la musique. Elle espère que ça permettra aux travailleuses et travailleurs, artistes et artisans de ces milieux de se prévaloir de meilleures conditions d'emploi. Elle souhaite également que ces secteurs restent vivants et actifs dans un univers de compétitivité mondiale, soumis à des attaques d'un voisin particulièrement féroce dans ces industries. La FNCC-CSN nourrit l'espoir que la spécificité québécoise et francophone trouve aussi une résonance dans l'ensemble des programmes enrichis par ce budget.

