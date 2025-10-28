OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025/CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral de profiter du prochain budget pour respecter les engagements qu'il a pris envers les PME.

« Jusqu'ici, l'année se déroule exclusivement sous le signe de l'incertitude pour les entrepreneurs, ce qui cause beaucoup de dommages à l'économie et plombe le niveau d'optimisme des chefs d'entreprise. Le gouvernement doit mettre en place des politiques qui vont apporter davantage de stabilité à l'aube de 2026 et favoriser la croissance des PME. Ceci passe notamment par une confirmation des engagements en matière de taxation des gains en capital. Il faut noter aussi qu'un grand nombre de PME attendent toujours qu'Ottawa leur verse les sommes dues de la taxe carbone », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les principales priorités de la FCEI pour le budget 2025 comprennent les suivantes :

Gains en capital : Augmenter comme promis le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$, avec effet rétroactif au 25 juin 2024, et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens annoncé plus tôt cette année.

Augmenter comme promis le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$, avec effet rétroactif au 25 juin 2024, et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens annoncé plus tôt cette année. Tarifs douaniers : La FCEI a envoyé une lettre aux ministres Champagne et Joly pour exprimer ses préoccupations concernant l'incapacité du gouvernement fédéral à fournir une aide adéquate aux PME touchées par les tarifs douaniers. L'Initiative régionale de réponse tarifaire récemment annoncée, censée soutenir les PME, varie considérablement selon les régions et tend à exclure la majorité d'entre elles. La FCEI exhorte Ottawa à mettre en place un programme de remises pour les PME touchées par les tarifs et à s'assurer que ces remises ou remboursements soient libres d'impôt.

La FCEI a envoyé une aux ministres Champagne et Joly pour exprimer ses préoccupations concernant l'incapacité du gouvernement fédéral à fournir une aide adéquate aux PME touchées par les tarifs douaniers. L'Initiative régionale de réponse tarifaire récemment annoncée, censée soutenir les PME, varie considérablement selon les régions et tend à exclure la majorité d'entre elles. La FCEI exhorte Ottawa à mettre en place un programme de remises pour les PME touchées par les tarifs et à s'assurer que ces remises ou remboursements soient libres d'impôt. Taux d'imposition des petites entreprises : Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises, présentement à 9 %, et augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $ en l'indexant sur l'inflation annuellement.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises, présentement à 9 %, et augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $ en l'indexant sur l'inflation annuellement. Finances publiques : Instaurer une loi pour limiter les dépenses du gouvernement, sauf en cas de crise mondiale.

Instaurer une loi pour limiter les dépenses du gouvernement, sauf en cas de crise mondiale. Taxe carbone : Confirmer que les remises de 2,5 G$ versées aux PME en décembre 2024 sont libres d'impôt; leur retourner sans délai les 623 M$ restants des remises pour l'exercice 2024-2025; permettre officiellement aux PME ayant produit leur déclaration de revenus 2024 avant le 31 décembre 2024 de bénéficier des remises initiales et à venir.

« L'idée de bâtir une "économie canadienne unifiée" passe d'abord par les PME. On doit donner aux entrepreneurs les moyens nécessaires de contribuer au renforcement de l'économie du pays. Après une autre année marquée par des conflits de travail, l'incertitude commerciale et la hausse des coûts, le budget doit mettre l'accent sur des politiques soutenant les PME », conclut Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Les porte-parole de la FCEI seront disponibles pour commenter le budget fédéral, avant et après sa présentation.

