Budget fédéral 2025-2026 : l'UPA prend acte des engagements du gouvernement en matière de protection et de soutien

LONGUEUIL, QC , le 5 nov. 2025 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) prend acte des intentions du gouvernement canadien qui, dans son budget 2025-2026, annonce qu'il continuera d'aider et de défendre des « secteurs stratégiques » comme l'agriculture au cours des prochaines années.

« L'agriculture et la transformation alimentaire sont des moteurs économiques importants ainsi que des composantes essentielles de la sécurité alimentaire des Canadiens. Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité, il est impératif de pouvoir compter sur un gouvernement prêt à protéger et soutenir les secteurs directement affectés par tous ces bouleversements », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Rappelons que l'agriculture et la transformation alimentaire soutiennent plus de 541 000 emplois dans toutes les régions au pays. Leur apport au PIB était de 67 G$ en 2024, soit cinq fois plus que le secteur automobile. Les tensions commerciales avec nos voisins du sud mettent toutefois cette contribution en péril. D'où l'importance, comme le souligne le budget 2025-2026, d'appuyer la diversification des marchés.

Malheureusement, les économies de 15 % demandées à tous les ministères d'ici les trois prochaines années, incluant Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), amplifieront de beaucoup l'actuel sous-financement du secteur. Rappelons que les gouvernements à travers le monde consacrent en moyenne 2 % de leurs dépenses à leur agriculture, alors que le soutien canadien ne dépasse toujours pas 1 %.

Pour atteindre ce 15 %, AAC mettra progressivement fin à certains programmes comme Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants, qui finance actuellement 14 projets à travers le Canada, dont deux au Québec. Cette décision du gouvernement canadien est particulièrement décevante, l'approche « laboratoire vivant » permettant à tous les producteurs de prendre part au processus d'innovation. Toutes les connaissances et compétences acquises sont ensuite partagées auprès d'autres producteurs et intervenants du secteur agricole.

Cela dit, l'UPA comprend l'importance, pour tous les intervenants économiques, d'être solidaires et de participer à l'actuelle transition. Cette participation nécessite toutefois un plan d'action structuré pour soutenir la croissance, appuyé par des budgets suffisants. Ce plan doit inclure la diversification des marchés, la protection intégrale de la gestion de l'offre ainsi que les petites et moyennes entreprises (en l'occurrence agricoles et de transformation alimentaire), et non uniquement les mégaprojets.

Parmi les mesures budgétaires d'intérêt, soulignons :

la bonification des programmes Agri-stabilité (109,2 M$ en 2025-2026) et Agri-marketing (75 M$ sur cinq ans à partir de 2026-2027);

la bonification du budget de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour la lutte contre la peste porcine africaine et la grippe aviaire (33 M$ pour 2025-2026), pour son virage numérique 76 M$ sur cinq ans) et l'accès aux marchés (32,8 M$ sur quatre ans);

le rétablissement de l'incitatif à l'investissement accéléré, qui permet une déduction bonifiée la première année pour la plupart des immobilisations.

Le programme Agri-stabilité sera également bonifié, à partir de 2026, afin d'inclure dans les dépenses admissibles les coûts d'alimentation des animaux associés aux pâturages loués (8 M$).

Le budget du programme de paiements anticipés sera quant à lui bonifié (97,5 M$ sur deux ans à compter de 2025-2026) afin d'augmenter temporairement à 500 000 $ le montant sans intérêt dans le secteur du canola pour les années de programmes 2025 et 2026. Le montant de 250 000 $ est maintenu en 2025 pour les autres productions (mais aucune confirmation n'a été faite pour l'année 2026, malgré les demandes du secteur).

