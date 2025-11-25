101e Congrès général de l'UPA : Unis pour l'avenir

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Plus de 600 producteurs, observateurs et décideurs des secteurs agricole et forestier du Québec se réuniront, du 2 au 4 décembre au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du 101e Congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

« Plus de 94 % des Québécois qualifient d'importante la contribution du secteur agricole à l'économie et à la vitalité des régions du Québec. Cet intérêt milite dans le sens d'investissements à la hauteur des attentes et du potentiel inestimable de chaque région et secteur de production. D'autant plus que l'effondrement du revenu net ces dernières années, jumelé à une dette agricole sans précédent, affecte la pérennité du secteur et les transferts à la prochaine génération. Les producteurs ont confiance, sont prêts à aller de l'avant et revendiqueront des solutions », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Sous le thème Unis pour l'avenir, les participants profiteront du Congrès général pour échanger sur plusieurs enjeux de l'heure dans les secteurs agricole et forestier, comme le contexte économique difficile, l'environnement d'affaires et la compétitivité des entreprises, la tarification du carbone, la Politique bioalimentaire, les suites de la loi 86 sur la pérennité et la vitalité du territoire agricole, les attentes de la relève ainsi que les tensions commerciales avec les États-Unis.

De plus, les congressistes assisteront aux allocutions du nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Donald Martel, et du ministre canadien de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada, Heath MacDonald. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, les chefs des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, ainsi que la première vice-présidente de la Fédération canadienne d'agriculture, Jill Verwey, prendront également la parole.

L'événement permettra aussi de prendre connaissance du rapport d'activités de l'organisation et de ses réalisations dans la dernière année. Des résolutions sur de nombreux sujets, dont l'entrée en vigueur, en 2027, d'un régime de cotisation plus équitable entre les entreprises et les secteurs de production, sont aussi à l'ordre du jour. Tout comme la tenue d'un événement d'UPA Développement international visant à souligner le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Les congressistes profiteront aussi du Gala de l'Union pour célébrer l'action collective grâce au dévoilement de la Famille agricole de l'année, des gagnants des quatre grands prix d'excellence et du prix Coup de cœur de l'année.

Le programme est disponible ici.

Plusieurs segments du Congrès général seront diffusés en direct sur Facebook.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent obligatoirement obtenir une accréditation par courriel auprès de madame Katy Pronovost ( [email protected] ). Toute demande d'entrevue doit être formulée à la même adresse courriel, ou par cellulaire : 579 859-0755.

