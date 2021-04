Budget fédéral 2021 : MEQ applaudit plusieurs mesures, mais souhaitait davantage d'actions sur la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a permis de mettre en lumière l'importance du secteur manufacturier, particulièrement en temps de crise. Que ce soit dans la production d'équipement de protection individuelle, dans la fabrication de vaccins et de médicaments ou encore dans la relance économique, tous ont pu constater qu'un secteur manufacturier fort est dans l'intérêt du Canada.

D'ailleurs, dans le cadre du budget présenté aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à féliciter le gouvernement fédéral d'avoir reconnu le secteur manufacturier comme étant un fondement de la nouvelle économie durable.

Des mesures positives pour lesquelles il faut simplifier l'accès

« Plusieurs initiatives positives annoncées aujourd'hui permettront au secteur manufacturier québécois de tirer son épingle du jeu. Le défi pour le gouvernement fédéral est maintenant de s'assurer que ces programmes soient rapidement accessibles aux entreprises qui sont souvent trop découragées en raison de la complexité de ces derniers. Il faut s'assurer que le gouvernement livre la marchandise et facilite l'accès à ces mesures, afin que les entreprises puissent en bénéficier rapidement », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ

Parmi ces mesures positives, notons notamment :

des investissements massifs dans le Fonds stratégique de l'innovation, notamment en ce qui concerne l'appui au secteur de l'aérospatial et le renforcement du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie du Canada ;

; l'extension de la subvention salariale;

l'aide à la transition des entreprises vers le zéro émission net;

l'accompagnement vers l'adoption de la technologie pour accélérer la productivité et la croissance.

L'éléphant dans la pièce : la pénurie de main-d'œuvre

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) réaffirme toute l'importance d'assurer la compétitivité du secteur manufacturier, notamment en facilitant l'accès aux travailleurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Si le programme d'embauche pour la relance économique du Canada est une bonne idée, il vise tout d'abord la création d'emploi, alors que le bassin de travailleurs n'est actuellement tout simplement assez grand pour répondre aux besoins du secteur. Par ailleurs, le gouvernement fédéral n'a pas apporté de modification au programme des travailleurs étrangers temporaires qui est complexe et fastidieux. Il faut s'assurer de le simplifier et de le rendre plus agile selon les besoins. Il faut également modifier la limite de 10% par usine, qui cause un casse-tête aux manufacturiers.

« Avec ce budget, l'éléphant dans la pièce est certainement le manque de mesures pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Les manufacturiers québécois cumulent déjà un retard important en termes de productivité et avec plus de 17 500 postes vacants dans le secteur, le manque de travailleurs sera certainement un des plus grands freins à une croissance durable. Le gouvernement du Québec et celui du Canada doivent travailler ensemble afin que le secteur manufacturier ait les travailleurs dont il a besoin », déclare Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

www.meq.ca