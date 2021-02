OTTAWA, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - À l'approche du budget fédéral, les propriétaires de PME demandent au gouvernement de saisir cette occasion afin d'établir une feuille de route précise pour la reprise économique, déclare la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Cela comprend d'élargir les programmes de soutien liés à la COVID-19, de mettre en place un moratoire sur les coûts imposés aux entreprises, de réduire les dettes et la paperasserie et d'aider les entreprises à réembaucher leurs employés.

« Plus des trois quarts des dirigeants de PME disent que l'année 2020 a été la plus difficile jamais vécue. Aujourd'hui encore, bon nombre d'entre eux dépendent des aides fédérales pour survivre. C'est pour cela que le prochain budget fédéral doit absolument prolonger et étendre les mesures d'aide destinées aux PME, au moins jusqu'à ce que les gouvernements encouragent à nouveau les Canadiens à reprendre leur vie normale, et cela inclut de renouer avec les voyages, les sorties au restaurant et toutes les activités divertissantes du quotidien », signale Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Pas plus tard que le mois dernier, la FCEI a révélé qu'au Canada, un propriétaire de PME sur six risquait de mettre la clé sous la porte avant la fin de la pandémie, ce qui mettrait en péril 2,4 millions d'emplois au pays.

Pour aider les PME à survivre à la crise et à se remettre sur pied, la FCEI a présenté à la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland et à l'ensemble des députés, un plan comprenant six recommandations basées sur les perspectives de ses membres propriétaires de PME :

Prolonger et élargir les programmes de soutien pour la COVID aux petites entreprises jusqu'au redémarrage de l'économie entière (et la réouverture de nos frontières) et jusqu'à ce que les petites entreprises puissent à nouveau servir leurs clients en personne. Mettre en place un moratoire sur toute nouvelle taxe et tout nouveau coût imposés aux petites entreprises. Pardonner davantage de dettes des PME reliées à la COVID-19 et accorder des délais de remboursement plus longs pour les prêts. Introduire des mesures incitatives à l'embauche pour aider à réunir les employés et les employeurs, ainsi que pour compenser le coût de l'augmentation des cotisations au RPC/RRQ. Faire de la réduction de la paperasserie une priorité, notamment en éliminant les règlements inutiles. Ne pas introduire de mesures incitatives pour les consommateurs avant que les petites entreprises puissent rouvrir et en bénéficier pleinement.

« Les PME doivent occuper une place centrale dans tous les plans économiques que le gouvernement aura l'occasion de mettre en place dans les prochains mois et les prochaines années. D'une manière générale, stimuler la consommation peut être utile, mais si des mesures allant dans ce sens arrivent trop tôt, elles ne serviront qu'aux géants comme Costco et Amazon et laisseront sur la touche les petites entreprises qui commencent tout juste à rouvrir. Nous nous devons d'aider les PME à traverser la crise actuelle et à faire la transition entre les subventions gouvernementales et la reprise de leurs ventes. C'est ainsi qu'on pourra commencer le long processus de redynamisation de notre économie, de nos communautés et de l'emploi », conclut M. Guénette.

Pour en savoir plus, lisez le mémoire prébudgétaire de la FCEI.



À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

