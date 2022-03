BUDGET DU QUÉBEC : TAXELCO CONSTATE LA MISE EN SUSPENS DE L'ÉLECTRIFICATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Face au dévoilement d'un budget qui suscitait beaucoup d'espoir en regard de la consécration de la volonté de l'État québécois d'électrifier les transports en son territoire, Taxelco reste sur sa faim et ne peut réprimer un sentiment d'impatience et d'inachèvement. En effet, l'entreprise montréalaise qui a fait de l'électrification de l'industrie du taxi son cheval de bataille, constate l'annonce de quelques sommes en ce sens mais en rien substantielles pour pouvoir parler d'une nette volonté de procéder à la nécessaire transition énergétique du Québec.

« Nous attendions ce budget avec beaucoup d'impatience , et forcé d'admettre que le ministre des Finances a mis sur pause l'électrification de l'industrie du taxi. Nous saluons l'annonce du financement pour des bornes de recharge électrique à Montréal et à Québec. Cependant, il y a encore tant de chemin à faire! Pourtant, l'urgence climatique nous rappelle chaque jour l'impérieux besoin de procéder à la transition énergétique du Québec. À cet effet, nous continuons d'espérer que quelque chose de significatif s'en vient », soutient M. Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

En rappel, Taxelco désire jouer un rôle de leader vert pour l'industrie du taxi. Dans le cadre de cet exercice budgétaire, elle demande trois éléments structurants le plus rapidement possible :

La confirmation des montants à long terme de Roulez vert;



La confirmation du maintien du programme de soutien à la modernisation de l'industrie du transport par taxi;



La confirmation d'un programme spécial de soutien à l'acquisition d'un véhicule de taxi électrique.





À propos de Taxelco

Taxelco est un projet local, écologique et social, supportant l'utilisation de véhicules électriques dans un modèle d'affaires qui valorise les chauffeurs de métier qui ont à cœur de mettre le client au centre des priorités. Taxelco est propriétaire de Téo Taxi, Taxi Hochelaga et Taxi Diamond. Sa vision est d'optimiser, automatiser et électrifier l'industrie du taxi québécoise.

SOURCE Taxelco

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Émile Gauthier, 418 806-6250, [email protected]